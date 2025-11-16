65% des habitants de la Métropole de Lyon insatisfaits de l'action de Bruno Bernard : trop tard pour convaincre ?

Elle concerne directement Bruno Bernard, puisqu'il était demandé aux habitants de la Métropole de Lyon s'ils étaient satisfaits ou insatisfaits de l'action du président de la collectivité depuis 6 ans. Pas de mention de son étiquette écologiste dans la question, juste de son nom et de son titre.

Et Bruno Bernard a dû faire la grimace en voyant que 65% des sondés se disaient insatisfaits de son travail à la tête de la Métropole.

Dans le détail, 37% se disent très insatisfaits et 28% plutôt insatisfaits.

Chez les 35% de satisfaits, 27% sont plutôt satisfaits et seulement 8% se revendiquent très satisfaits par l'action de l'élu écologiste.

Est-ce trop tard pour convaincre ?

Vous souvenez-vous du séisme provoqué à l'Hôtel de Ville par notre sondage Ipsos de début 2023 ? Grégory Doucet venait fièrement d'annoncer qu'il briguerait un second mandat. Une entrée en campagne très précoce, et un élan coupé quelques semaines plus tard par l'avis implacable des Lyonnais : 74% d'habitants ne souhaitant pas qu'il soit réélu, et 67% de mécontents quant à son action en tant que maire.

À l'époque, Brice Couturier, directeur général délégué d'IPSOS, déclarait avoir "rarement vu des résultats aussi critiques vis-à-vis d'un maire en place élu pour son premier mandat"

Bruno Bernard pouvait regarder cela depuis l'Hôtel de la Métropole, satisfait de passer entre les gouttes de l'orage. Or, le président de la Métropole de Lyon n'échappe pas à la colère des Grands Lyonnais avec cette nouvelle mouture signée Opinion Way.

Avec 65% d'insatisfaits, l'écologiste est même à touche-touche avec son pendant de la mairie. Et comme Grégory Doucet, qui montait à 41%, il récolte son plus gros score chez les "très insatisfaits" avec 37% des sondés.

Les 18-24 ans sont les plus ravis de l'action de Bruno Bernard (72 %), quand les 55-64 ans sont ceux qui critiquent le plus (80 %). Un véritable conflit générationnel, parents-enfants, qui s'annonce pour ce scrutin !

Course contre-la-montre

Il faut croire que les longs threads postés sur ses réseaux sociaux et rédigés par un twittos très influent de l’écolosphère, n’arrivent pas à toucher un public au-delà de son premier cercle acquis à sa cause.

Il reste désormais quatre mois pour convaincre les électeurs qu’ils se trompent et que l’action menée par la collectivité sous l’impulsion des écologistes et de leurs partenaires, offre des motifs de satisfaction…

Quelques rubans seront coupés avant le scrutin, notamment pour de nouvelles lignes importantes de tramways. Mais ces dernières concernent uniquement l’Est et le Sud lyonnais. Ce qui ne constitue pas un motif de satisfaction pour le reste de la population, notamment de l’Ouest et du Val de Saône, qui se sentent délibérément abandonnés.

Sondage OpinionWay réalisé pour LyonMag et Radio Espace du 15 au 20 octobre 2025 auprès de 1013 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, panel issu d’un échantillon représentatif de 1210 personnes, représentatif de la métropole de Lyon âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de zone de résidence. L’échantillon a été interrogé en ligne.