65% des habitants de la Métropole de Lyon insatisfaits de l'action de Bruno Bernard : trop tard pour convaincre ?

Outre les sondages liés aux municipales lyonnaises et aux métropolitaines, OpinionWay avait également posé en octobre une question d'actualité pour LyonMag et Radio Espace.

Elle concerne directement Bruno Bernard, puisqu'il était demandé aux habitants de la Métropole de Lyon s'ils étaient satisfaits ou insatisfaits de l'action du président de la collectivité depuis 6 ans. Pas de mention de son étiquette écologiste dans la question, juste de son nom et de son titre.

Et Bruno Bernard a dû faire la grimace en voyant que 65% des sondés se disaient insatisfaits de son travail à la tête de la Métropole.

Dans le détail, 37% se disent très insatisfaits et 28% plutôt insatisfaits.

Chez les 35% de satisfaits, 27% sont plutôt satisfaits et seulement 8% se revendiquent très satisfaits par l'action de l'élu écologiste.

Est-ce trop tard pour convaincre ?

Vous souvenez-vous du séisme provoqué à l'Hôtel de Ville par notre sondage Ipsos de début 2023 ? Grégory Doucet venait fièrement d'annoncer qu'il briguerait un second mandat. Une entrée en campagne très précoce, et un élan coupé quelques semaines plus tard par l'avis implacable des Lyonnais : 74% d'habitants ne souhaitant pas qu'il soit réélu, et 67% de mécontents quant à son action en tant que maire.

À l'époque, Brice Couturier, directeur général délégué d'IPSOS, déclarait avoir "rarement vu des résultats aussi critiques vis-à-vis d'un maire en place élu pour son premier mandat"

Bruno Bernard pouvait regarder cela depuis l'Hôtel de la Métropole, satisfait de passer entre les gouttes de l'orage. Or, le président de la Métropole de Lyon n'échappe pas à la colère des Grands Lyonnais avec cette nouvelle mouture signée Opinion Way.

Avec 65% d'insatisfaits, l'écologiste est même à touche-touche avec son pendant de la mairie. Et comme Grégory Doucet, qui montait à 41%, il récolte son plus gros score chez les "très insatisfaits" avec 37% des sondés.

Les 18-24 ans sont les plus ravis de l'action de Bruno Bernard (72 %), quand les 55-64 ans sont ceux qui critiquent le plus (80 %). Un véritable conflit générationnel, parents-enfants, qui s'annonce pour ce scrutin !

Course contre-la-montre

Il faut croire que les longs threads postés sur ses réseaux sociaux et rédigés par un twittos très influent de l’écolosphère, n’arrivent pas à toucher un public au-delà de son premier cercle acquis à sa cause.

Il reste désormais quatre mois pour convaincre les électeurs qu’ils se trompent et que l’action menée par la collectivité sous l’impulsion des écologistes et de leurs partenaires, offre des motifs de satisfaction…

Quelques rubans seront coupés avant le scrutin, notamment pour de nouvelles lignes importantes de tramways. Mais ces dernières concernent uniquement l’Est et le Sud lyonnais. Ce qui ne constitue pas un motif de satisfaction pour le reste de la population, notamment de l’Ouest et du Val de Saône, qui se sentent délibérément abandonnés.

Sondage OpinionWay réalisé pour LyonMag et Radio Espace du 15 au 20 octobre 2025 auprès de 1013 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, panel issu d’un échantillon représentatif de 1210 personnes, représentatif de la métropole de Lyon âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de zone de résidence. L’échantillon a été interrogé en ligne.

avatar
mamipouzo le 16/11/2025 à 15:33

Depuis plusieurs semaines, lui et sa clique inondent les réseaux sociaux de messages vantant ce qu'ils ont "réalisés" pour la Métropole. Personne n'est dupe, les élections approchent. Mais vraisemblablement, ils ne lisent jamais les commentaires bien souvent justes concernant leur incompétence et le manque de communication pendant 5 ans et demi. Qui sème le vent ...

avatar
Alouf1959 le 16/11/2025 à 15:24

On récolte ce que l'on sème !!!

avatar
EELV 69 le 16/11/2025 à 15:11
FCLYON6 a écrit le 16/11/2025 à 14h22

ce n’est pas insatisfaisant c’est inadmissible pas du tout cohérent sur tout le 69 et franchement les rues dégueulasse insécurité qui monte à une allure vertigineuse un KAO !!!

Un KAO ou un chaos ?

Les soutiens d'Aulas et autres fachos n'ont vraiment pas le niveau d'études suffisant pour gérer une ville !

avatar
Grataloup! le 16/11/2025 à 14:59

Chaque Lyonnais a été toujours par cette politique punitive qui apporte pas grand chose.. des voies supprimer plus de circulation, cela devient invivable, des travaux à en plus finir, des commerces en
souffrances manque de cohésion dans la communication etc etc
Bernard et Doucet ont agit en dictateurs improbables

avatar
Ecran de fumée le 16/11/2025 à 14:59
dense69 a écrit le 16/11/2025 à 13h14

Ce qui est drôle c'est qu'il y aurait eu plus de satisfaits si il n'avait rien fait. Je pense aux travaux qui pour la plupart sont des remplacements de conduites vétustes, et la plupart des gros chantiers étaient programmés avant leur élection, mais ça, les gens ne le savent pas!
Et si on avait connu à Lyon la même chose que Rue de Trévisse à Paris, c'est à dire l'explosion d'une conduite de gaz suite à un affaissement de la chaussée avec 4 morts et 66 blessés !?
Les travaux étaient juste indispensables...

Pourquoi évoquer les accidents dans une autre ville sur un sondage qui concerne la région lyonnaise ?

avatar
Schuss69 le 16/11/2025 à 14:47

Cet individu ne doit pas effectuer un second mandat: Il n'a ni le l'allure, ni les compétences d'un président de la Métropole: Trop sectaire, Peu enclin à la concertation (c'est manifestement un mot qui ne figure pas dans son vocabulaire), peu représentatif (il devrait faire appel à un relookeur) et un bilan extrêmement décevant. Franchement, la Métropole de Lyon mérite beaucoup mieux, et ce ne sont pas les concurrents plus compétents que lui qui manquent.

avatar
Pimmy le 16/11/2025 à 14:46
dense69 a écrit le 16/11/2025 à 13h14

Ce qui est drôle c'est qu'il y aurait eu plus de satisfaits si il n'avait rien fait. Je pense aux travaux qui pour la plupart sont des remplacements de conduites vétustes, et la plupart des gros chantiers étaient programmés avant leur élection, mais ça, les gens ne le savent pas!
Et si on avait connu à Lyon la même chose que Rue de Trévisse à Paris, c'est à dire l'explosion d'une conduite de gaz suite à un affaissement de la chaussée avec 4 morts et 66 blessés !?
Les travaux étaient juste indispensables...

Heuuu, le gaz ne dépend ni la ville ni de l agglo il me semble...

avatar
100%lyonnais le 16/11/2025 à 14:37

Avoir voulu copier leur "gourou" maire de Grenoble ne leur aura fait que du tord, sauf que Piolle ne se représente pas, il part donc la tête a peu près haute, tandis que les nôtres partiront la tête basse et complètement déchus de leur orgueil... Adieu la dictature pastèque.

avatar
Pas prêt le 16/11/2025 à 14:35

Ils n'étaient pas prêts à exercer le pouvoir, c'est une évidence.
Par contre, je me demande s'ils ont appris de ces 6 années.
Ils ne sont pas prêts, non plus à une défaite cinglante.

avatar
ferdinand le 16/11/2025 à 14:34
Et a écrit le 16/11/2025 à 13h42

Parlons en des travaux, des pistes cyclables flambant neuves mais des chaussées avec des nids de poules de la taille d’une oie jamais réparées , des lignes blanches jamais repeintes, des voies tellement réduites qu’un bus en prend 2, l’entretient de la voirie « voitures «  a été délibérément abandonné.

Un véritable massacre pour les acces à Lyon par Champagne et Tassin. des bouchons quelle que soit l'heure, des pistes cyclable de 4m de large avec pas un chat dessus. Le moindre bus en panne et c'est le bordel absolu garanti .

avatar
@champion le 16/11/2025 à 14:28
Bravo champion a écrit le 16/11/2025 à 13h29

Je ne savais pas que la metropole avait la compétence de remplacer le réseau de gaz.

Merci de préciser ce point pourtant évident.

Les responsables et militants écologistes finissent par croire et s'intoxiquer à leurs propres mensonges. Ils sont hors sol, en vase clos, dans un monde imaginaire...

avatar
FCLYON6 le 16/11/2025 à 14:22

ce n’est pas insatisfaisant c’est inadmissible pas du tout cohérent sur tout le 69 et franchement les rues dégueulasse insécurité qui monte à une allure vertigineuse un KAO !!!

avatar
les composteurs de rue le 16/11/2025 à 14:21
Problèmes sécuritaires a écrit le 16/11/2025 à 12h27

Oui, les composteurs et la végétalisation de la ville étaient des idées excellentes. Mais comment peuvent-ils être si désinvoltes envers les problèmes sécuritaires ahurissants à Lyon ? Délinquance omniprésente et impunie.... et j'aimerais bien que quelqu'un comptabilise le coût des trottinettes électriques à la collectivité en terme de dépenses ÉVITABLES pour la Sécurité sociale. Une équipe dirigeante évoluée et lucide aurait interdit ces engins mortels de nos rues comme d'autres grandes villes l'ont fait : Londres et Montréal pour prendre deux exemples. Les écologistes n'auront jamais ma vote sans élimination définitive des trottinettes électriques de Lugdunum, c'est tout.

Les composteurs, c'est une loi Macron obligatoire pour toutes les villes. Les écolos ont juste suivi le mouvement

avatar
Et les jardinières de la rue Turbil ! le 16/11/2025 à 14:20
Et a écrit le 16/11/2025 à 13h42

Parlons en des travaux, des pistes cyclables flambant neuves mais des chaussées avec des nids de poules de la taille d’une oie jamais réparées , des lignes blanches jamais repeintes, des voies tellement réduites qu’un bus en prend 2, l’entretient de la voirie « voitures «  a été délibérément abandonné.

Qui ont défoncé la chaussée avec des ornières de 50 cm. Tout ça pour avoir des pissotières à chiens et des décharges puantes.

Il va falloir des millions d'euros pour remettre la route en état, après le départ des verts.

avatar
Touc le 16/11/2025 à 14:14

Les 55-64 ans, laissez les jeunes faire de la ville ce qu’ils veulent. Vous, bientôt à la retraite, ce n’est plus votre avenir et certains parmi vous partiront même vivre sous d’autres latitudes. Cessez de vouloir tout décider : vous avez fait de ce monde ce qu’il est aujourd’hui et force est d’avouer que c’est un échec complet. Il y a ainsi un conflit générationnel et vous ne vous comprenez plus ; faites preuve de sagesse, prenez de la hauteur, comme le faisaient les gens, avant, qui acceptaient d’avoir moins d’emprise sur le monde.

avatar
CX rousse le 16/11/2025 à 14:03

Tiens c'est marrant mon commentaire n'est pas affiché. Trop vrai pour le modérateur qui vote eelv??

avatar
viandooor le 16/11/2025 à 14:02

Il n'y a pas eu assez de met avec la tronche de bb en couverture... quel dommage...

avatar
roco le 16/11/2025 à 13:58

cher Bruno
trop tard pour vous mais vous aurez le restant de votre vie pour méditer sur les raisons de votre échec et d’être J.C. de quoi vraiment vous occuper !

avatar
Et le 16/11/2025 à 13:42
dense69 a écrit le 16/11/2025 à 13h14

Ce qui est drôle c'est qu'il y aurait eu plus de satisfaits si il n'avait rien fait. Je pense aux travaux qui pour la plupart sont des remplacements de conduites vétustes, et la plupart des gros chantiers étaient programmés avant leur élection, mais ça, les gens ne le savent pas!
Et si on avait connu à Lyon la même chose que Rue de Trévisse à Paris, c'est à dire l'explosion d'une conduite de gaz suite à un affaissement de la chaussée avec 4 morts et 66 blessés !?
Les travaux étaient juste indispensables...

Parlons en des travaux, des pistes cyclables flambant neuves mais des chaussées avec des nids de poules de la taille d’une oie jamais réparées , des lignes blanches jamais repeintes, des voies tellement réduites qu’un bus en prend 2, l’entretient de la voirie « voitures «  a été délibérément abandonné.

avatar
Aveuglement & Dogmatisme le 16/11/2025 à 13:32

C'est Bruno Bernard qui affirme que "Beaucoup de gens viennent me remercier de ce que nous faisons pour l'agglomération" . C'est donc l'illustration de voir ce qu'on croit et non de croire ce qu'on voit ? On qu'il est enfermé dans l'entre-soi de ses militants ? LOL le retour au réel.
https://www.lyonmag.com/article/142771/bruno-bernard-beaucoup-de-gens-viennent-me-remercier-de-ce-que-nous-faisons-pour-l-agglomeration

avatar
Bravo champion le 16/11/2025 à 13:29
dense69 a écrit le 16/11/2025 à 13h14

Ce qui est drôle c'est qu'il y aurait eu plus de satisfaits si il n'avait rien fait. Je pense aux travaux qui pour la plupart sont des remplacements de conduites vétustes, et la plupart des gros chantiers étaient programmés avant leur élection, mais ça, les gens ne le savent pas!
Et si on avait connu à Lyon la même chose que Rue de Trévisse à Paris, c'est à dire l'explosion d'une conduite de gaz suite à un affaissement de la chaussée avec 4 morts et 66 blessés !?
Les travaux étaient juste indispensables...

Je ne savais pas que la metropole avait la compétence de remplacer le réseau de gaz.

avatar
Angélisme, amateurisme, le 16/11/2025 à 13:22

Comment se louper ainsi ?

Comment mettre en jeu le quotidien en expérimentant et en passant des semaines à palabrer
"Et pourquoi pas un téléphérique?
Et pourquoi pas supprimer le pont de Vernaison pour les vehicules ? "( plutôt que se dire dés le départ : oui on va mettre un budgeter pour surveiller et réparer )

Que d'heures passées et gâchées, d incompréhension, pour comprendre non ca ne marche pas ainsi

Comment se désintéresser ainsi du quotidien des lyonnais et travailleurs avec la priorité qui aurait été donnée à des choses qui fonctionnent dans les transports ( des fréquences soutenues, pas de panne, des escalators qui fontionnent ) plutôt que de séparer des contrats entre métro et bus, faire du zonage ...

Et On parle peu du chalet du parc ? ( c est la ville certes mais beau bug..non ? )

avatar
dense69 le 16/11/2025 à 13:14

Ce qui est drôle c'est qu'il y aurait eu plus de satisfaits si il n'avait rien fait. Je pense aux travaux qui pour la plupart sont des remplacements de conduites vétustes, et la plupart des gros chantiers étaient programmés avant leur élection, mais ça, les gens ne le savent pas!
Et si on avait connu à Lyon la même chose que Rue de Trévisse à Paris, c'est à dire l'explosion d'une conduite de gaz suite à un affaissement de la chaussée avec 4 morts et 66 blessés !?
Les travaux étaient juste indispensables...

avatar
Bon le 16/11/2025 à 13:07
Quand la gauche ruine une metropole a écrit le 16/11/2025 à 13h00

Le pire est que tout est a reconstruire avec des caisses complètement vides !

Sûrement la tache sera compliqué mais faudra défaire certaines choses pour que les gens du bassin lyonnais puissent mieux circuler.

avatar
Quand la gauche ruine une metropole le 16/11/2025 à 13:00

Le pire est que tout est a reconstruire avec des caisses complètement vides !

avatar
Gigigone le 16/11/2025 à 12:56

La rançon bien méritée du mépris

avatar
ou là là là là le 16/11/2025 à 12:55

Mais quel score ! pour une élection ce serait formidable ,mais là non c'est minable !

avatar
Jay le 16/11/2025 à 12:52

6 ans d’une politique absurde et injuste, une politique de décroissance anti tout sauf pour l’insécurité et les vélos, dans une agglomération de 1,4 millions de personnes, une politique destructrice pour emmerder les gens.
En 2026 ça dégage, on n’en peut plus des travaux et d’être empêchés de tout sauf payer des impôts

avatar
2/3 quand même le 16/11/2025 à 12:51
Bon a écrit le 16/11/2025 à 12h38

Je trouve même le taux de 65% faible par rapport aux dégâts causés par le personnage dans la métropole.

2/3 c'est déjà pas mal, mais vous avez raison, EELV seul c'est 5% et avec l'extrême gauche c'est à peine 20%.
Finalement, eux qui pensaient que ces élections seraient difficile à organiser en raison d'un vote supplémentaire, elles pourraient se jouer en 1 tour, au moins pour la mairie centrale ...
Tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils n'ont même pas entendu monter le mécontentement des lyonnais.

avatar
D'où c'est ? le 16/11/2025 à 12:49

Il n'est jamais trop tard pour reconnaître qu'on est nul et incompétent. Et encore temps pour partir la tête basse et pleine de honte.

avatar
GAD le 16/11/2025 à 12:47

Avec tous les commissaires politiques qui l'entourent - Bagnon , Payre , Kohlhaas entre autres - ce n'est pas surprenant

avatar
Écologie de l'extrême gauche le 16/11/2025 à 12:41
Problèmes sécuritaires a écrit le 16/11/2025 à 12h27

Oui, les composteurs et la végétalisation de la ville étaient des idées excellentes. Mais comment peuvent-ils être si désinvoltes envers les problèmes sécuritaires ahurissants à Lyon ? Délinquance omniprésente et impunie.... et j'aimerais bien que quelqu'un comptabilise le coût des trottinettes électriques à la collectivité en terme de dépenses ÉVITABLES pour la Sécurité sociale. Une équipe dirigeante évoluée et lucide aurait interdit ces engins mortels de nos rues comme d'autres grandes villes l'ont fait : Londres et Montréal pour prendre deux exemples. Les écologistes n'auront jamais ma vote sans élimination définitive des trottinettes électriques de Lugdunum, c'est tout.

Dans leur doctrine il n'y a aucun problème d'insécurité. La délinquance est un sentiment ressenti par un faible pourcentage des lyonnais, qui sont racistes et xénophobes. Voilà ce que leur idéologie gauchiste les amène à penser et à dire.
Ils seront sévèrement sanctionnés, c'est la démocratie.

avatar
Bon le 16/11/2025 à 12:38

Je trouve même le taux de 65% faible par rapport aux dégâts causés par le personnage dans la métropole.

avatar
AntiLFI le 16/11/2025 à 12:35
Retour sur Terre a écrit le 16/11/2025 à 12h06

Trop tard, oui c'est certain et c'est vraiment stupide de leur part (Bernard et Doucet).
Particulièrement concernant les travaux et les polémiques woke.
Comment est il possible de communiquer aussi mal ? Mystère.

Je suis d'accord avec vous. Leur attitude et leur communication les plombent à tel point que de bonnes décisions finissent par être rejetées en masse.
Nier la réalité, prendre les lyonnais de haut et surtout beaucoup, beaucoup trop de gauchisme, cela ne passe plus. Il manque clairement du bon sens à leur politique.
Ce qui est rassurant, c'est que cela fait réagir les gens et qu'ils seront obligés d'en tenir compte s'ils souhaitent revenir au pouvoir, car pour 2026, c'est d'ores et déjà foutu.

avatar
Problèmes sécuritaires le 16/11/2025 à 12:27

Oui, les composteurs et la végétalisation de la ville étaient des idées excellentes. Mais comment peuvent-ils être si désinvoltes envers les problèmes sécuritaires ahurissants à Lyon ? Délinquance omniprésente et impunie.... et j'aimerais bien que quelqu'un comptabilise le coût des trottinettes électriques à la collectivité en terme de dépenses ÉVITABLES pour la Sécurité sociale. Une équipe dirigeante évoluée et lucide aurait interdit ces engins mortels de nos rues comme d'autres grandes villes l'ont fait : Londres et Montréal pour prendre deux exemples. Les écologistes n'auront jamais ma vote sans élimination définitive des trottinettes électriques de Lugdunum, c'est tout.

avatar
Autosatisfaction aveugle le 16/11/2025 à 12:15

8% qui sont très satisfaits ?? Il s'en sort bien avec sa manière de conduire son mandat, après ces 8% ce sont certainement les militants aveugles enfermés dans le déni et le dogmatisme de leur parti.

avatar
2026 ! le 16/11/2025 à 12:11

Et oui, le 100% piste cyclable ne fait pas le 100% satisfait.

avatar
Retour sur Terre le 16/11/2025 à 12:06

Trop tard, oui c'est certain et c'est vraiment stupide de leur part (Bernard et Doucet).
Particulièrement concernant les travaux et les polémiques woke.
Comment est il possible de communiquer aussi mal ? Mystère.

