À Mions, l'autoritarisme saupoudré à l'autorité

Mickaël Paccaud, maire par succession, toujours pas de victoire électorale à son actif, tient la ville comme un gardien de la pénitentiaire.

Autoritéééééééé : c'est son leitmotiv, son petit mot mignon qui peu déclencher chez lui les feux de la passion.

Après, Il faut dire que Mions n’a pas la vie facile. Juste à côté de Corbas la laxiste et de sa maison d’arrêt. Et avec elle, son lot d’ennuis : visiteurs problématiques, tensions sociales, transferts d’incivilités. Mions récolte les effets secondaires de la politique Bisounours des voisins, et Paccaud entend bien que ça ne dégénère pas chez lui.

Autoritéééééééé : il verrouille. Il réglemente. Il multiplie les caméras, les patrouilles, les arrêtés.

L’AUTORITÉ ! C’est le cri de ralliement, la ligne de conduite, le mot totem. On le sent : le maire a choisi d’encercler le désordre plutôt que de le confronter.

Et sur ce point, on peut lui accorder qu’il agit. Contre les juges qui annule ses couvre-feux, contre ses voisins de l'Est lyonnais qui lui envoie leurs kassos...

Il tient sa ville, et bon nombre d’habitants y trouvent un certain confort. On s’y sent en sécurité, on s’y sent "chez soi". Et ça, beaucoup d’autres communes ne peuvent pas en dire autant.

Mais derrière cette image de fermeté, un gros angle mort : la loi SRU. Celle qui impose aux communes comme Mions d’atteindre 25 % de logements sociaux. Et là… il parle chinois. Pas de fermeté, pas d’ordre, pas d’application. Juste des contournements, des silences, des refus même pas polis. On paie des amendes à l’État plutôt que d’ouvrir la ville aux classes populaires.

Au final, la préfecture l'a puni en récupérant le logement. On préfère la honte que le renoncement

L’autoritéééééé, oui. Mais à sens unique.

Mickaël Paccaud, qui brandit l’ordre comme son épée dans Braveheart, devient bien plus discret quand il s’agit de respecter les lois de la République. Il impose des normes strictes à ses administrés — mais refuse d’appliquer celles que l’État impose à lui.

Sur le vivre ensemble, c'est davantage la Schtroumpfette que Jean-Claude Van Damme.

Et pourtant, c’est ça, aussi, être maire : partager l’effort républicain, pas seulement en demandant plus de caméras, mais en acceptant de loger la population fragile.

Autoritéééééééé : Mions, bastion pavillonnaire, ne peut pas éternellement s’enfermer dans l’illusion d’une tranquillité figée, pendant que Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou Saint-Fons font seules le sale boulot.

Paccaud gère, oui. Mais gouverner, c’est parfois accepter de déranger.

Alors il faudra bien que ce maire – qui n’a pas encore conquis son mandat par une élection directe – descende de sa citadelle administrative pour rencontrer la vraie politique : celle qui fait des choix courageux. Pas seulement interdire, encadrer et sanctionner. Mais aussi accueillir, construire, équilibrer.

L'autorité, ce n'est pas être fort avec les faibles, discret face aux vraies responsabilités. C'est être un bonhomme ou une bonhomme (metoo nous surveille). et se battre pour tous. Vraiment tout le monde, et l'autorité devient une qualité et pas qu'un trait de caractère.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux