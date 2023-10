Laurent Wauquiez accuse Najat Vallaud-Belkacem de l'avoir traité de "connard" après un échange sur le conflit israélo-palestinien

Ce jeudi matin, lors de l'assemblée plénière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez et Najat Vallaud-Belkacem se sont pris le bec. La cause de cet échange musclé ? Un texte porté par la majorité pour soutenir Israël après l'attentat du Hamas.

Car le groupe socialiste présidé par Najat Vallaud-Belkacem a souhaité qu'un amendement soit incorporé au texte initial. Ce dernier aurait permis de lancer "un appel à un cessez-le-feu". La notion de "paix durable" aurait été également rajoutée selon le voeu socialiste.

"Le bain de sang doit cesser"



🔴L'assemblée plénière du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes vient de s'ouvrir sur le rapport Soutien et solidarité avec Israël et le peuple israélien.



Retrouvez l'intervention de @najatvb👇https://t.co/mFR53hhip8 — Groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate (@socdem_aura) October 19, 2023

Mais ces demandes ont été balayées par Laurent Wauquiez, qui a répondu sèchement : "Il n'y a pas de "mais", il y a juste un acte qui consiste à dire 'on refuse de fermer les yeux quand la barbarie la plus inhumaine frappe des populations juives parce qu'elles sont juives'. Un point c'est tout ! Je voudrais juste qu'il y ait un 'oui" complet, clair, net aux populations juives d'Israël qui ont été meurtries par un acte terroriste aussi barbare. Face au Bataclan, on attendait un "non" sans nuance. Face au terrorisme islamiste, on attend un "non" sans nuance".

Après le Bataclan, on attendait un « non » ferme. Face au terrorisme islamiste, on attend un « non » ferme. Mais pour Israël, on entend des « mais ».



Pour moi, il n'y a pas de « mais », il y a un soutien clair, net et entier à Israël face aux actes terroristes du Hamas. pic.twitter.com/VFvFwgsTys — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 19, 2023

Furieuse, Najat Vallaud-Belkacem a quitté l'hémicycle. Et durant son départ, l'ancienne ministre de l'Education nationale aurait traité Laurent Wauquiez de "connard". C'est en tout cas ce qu'a déploré le président LR de la Région : "J’ai du mal à comprendre qu’il n’y a pas plus de dignité dans le comportement. Votre présidente de groupe a quitté l’hémicycle en me traitant de 'connard'".

Une version soutenue par certains, démentie par d'autres, à commencer par la principale intéressée. Au Progrès, elle a indiqué ne pas avoir tenu ces propos, mais a reconnu qu'elle trouvait que l'ancien président des Républicains est "un type totalement indigne et lamentable dans sa façon d'être".

La captation vidéo de la séance plénière à l'Hôtel de Région à Lyon ne permet pas d'entendre si l'insulte a été prononcée ou non.

Jusqu'à présent, c'était surtout avec les écologistes que Laurent Wauquiez croisait le fer. Ce jeudi, il s'est fait une nouvelle amie...