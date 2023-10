Lyon : un banquet paysan ce jeudi devant la Région pour dénoncer sa "politique agricole calamiteuse"

Ce jeudi midi, alors que le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes marquera une pause déjeuner, la Confédération paysanne entend installer un grand banquet paysan devant l'Hôtel de Région à Lyon. Un clin d'oeil "à l'opposé du fastueux Dîner des Sommets" de Laurent Wauquiez et qui doit réunir "de nombreux acteurs, de l'environnement à l'agriculture, en proie aux décisions désastreuses de l'exécutif régional".

La Confédération paysanne reproche à la Région une "politique agricole calamiteuse" via "un gros coup de frein à l'installation agricole".

"Elle a notamment fait le choix politique de priver complètement de moyens financiers le réseau ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural) dès 2023. Ces aides (500 000 euros en provenance de la PAC, mais aussi 115 000 euros d'un budget propre de la Région) permettait chaque année l’accompagnement de 800 porteuses et porteurs de projet agricole, et ce depuis plus de 10 ans. Pire, la Région a décidé, dans toute la manne financière venant de la PAC, de n’allouer aucun moyen à l’'émergence', qui permettait jusqu’alors à un public non issu du milieu agricole (NIMA) de bénéficier d’un suivi tout au long de son parcours à l’installation. Pourtant, ces personnes représentent aujourd’hui les trois quarts reçues dans les Points Accueil Installation ! Que va-t-on dire aujourd’hui à ces personnes ? "Revenez quand vous aurez un projet" ? On sait que cela ne fonctionne pas", détaillent les futurs participants à ce banquet pluvieux auquel ils ont invité le vice-président à l'Agriculture, Fabrice Pannekoucke.

"Nous espérons sincèrement que ce repas partagé aux côtés de paysannes et paysans de toute la Région, installés grâce aux dispositifs aujourd'hui supprimés, permettra à l'éxécutif régional de revoir sa copie pour faire réellement de l'installation sa «priorité numéro 1"", concluent-ils.