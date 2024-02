Lyon : un représentant de la ruralité rejoint le RN de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ce nouveau membre est Pascal Pointud. Ancien Vice-Président du Mouvement de la Ruralité et retraité de la police nationale, il était aussi membre du CNIP (Centre des Indépendants et Paysans). Il avait également été le conseiller de Laurent Wauquiez sur les problèmes agricoles. “J’habite en ruralité, dans une commune de 200 habitants du Puy de Dôme, où il n’y a plus un seul commerce, mon ralliement était naturel“, explique-t-il.

“Nous voulons protéger nos producteurs“

Dans le contexte actuel de la crise agricole, cette nouvelle recrue semble apporter davantage de crédibilité au mouvement, “avec des gens qui savent de quoi ils parlent“, déclare Michèle Morel, Vice-Présidente du groupe. Le parti politique s’engage à soutenir encore plus les agriculteurs et les éleveurs d’Auvergne qui souffrent de “l’écologie punitive“, selon le président de groupe Andréa Kotarac. “Nous voulons continuer de faire vivre les communes rurales“, assure-t-il.

Le Rassemblement National insiste sur le fait de vouloir aider au mieux les agriculteurs et les habitants du monde rural, qui représentent 23 millions de français. “ Nous voulons protéger nos producteurs, ne plus importer ce que l’on peut faire chez nous“, dit Andréa Kotarac. Pointant du doigt les importations agricoles étrangères, il souhaite aller vers une “agriculture raisonnée“ et cohérente. La venue de cette nouvelle recrue va ainsi permettre de “donner des propositions concrètes“, d’accélérer les projets de la ruralité et “d’aller vers des victoires pour ce monde rural“.

“La ruralité a besoin du Rassemblement National“

Dans le contexte de ces dernières semaines, la majorité des français soutient le mouvement des agriculteurs. “Tout le monde se reconnaît dans le monde paysan“. Pascal Pointud parle de “paysans“ et non d’agriculteurs, expliquant que ce sont eux qui font vivre ou non une petite commune et qu’ils permettent la survie de ces villages où il ne reste plus rien.

Il déclare que dans le monde rural, il y a une forte augmentation des pourcentages de votes en faveur du RN, depuis plusieurs années. Pascal Pointud a alors rendu sa démission auprès du Mouvement de la Ruralité pour rejoindre le Rassemblement National. “La ruralité a besoin du RN“ confie le nouveau membre.

Pascal Pointud a rejoint le banc du RN hier seulement, il n’a donc pour l’heure pas encore de fonction attitrée. Peut-être deviendra-t-il le futur conseiller national sur la ruralité ? Ce qui semble être sûr pour le parti de Marine Le Pen, c’est que cette nouvelle adhésion en amènera d’autres.

E.M.