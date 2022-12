Le patron de la fédé RN du Rhône jette l’éponge et arrête la politique

Outre son poste de patron de la fédération du Rassemblement national du Rhône et de la Métropole de Lyon, il quitte également la politique.

Une décision dont il s’explique sur les réseaux sociaux : "Je mets fin à mon engagement politique après 7 années de militantisme. Coller, tracter, convaincre, débattre, s'exprimer... J'ai beaucoup appris et je ne regrette en rien mon engagement. Mes nouvelles fonctions de directeur d'école ne me laissent plus le temps de piloter d'autres missions notamment politiques. Je laisse donc ma place et souhaite le meilleur à celui qui me succédera et à l'ensemble des adhérents du Rassemblement National", indique Rémi Berthoux, 26 ans.

Il avait succédé à la rentrée à Michèle Morel après de nouvelles élections législatives ratées pour le RN dans le Rhône. L’entourage de Marine Le Pen doit lui trouver un successeur en janvier.

Outre les difficultés du parti à s’implanter électoralement dans l’agglomération lyonnaise, la fédération a connu des épisodes assez tendus ces dernières années avec une véritable chasse aux sorcières menée pour évacuer les proches de Marion Maréchal. La plupart de ces derniers ont donc migré vers le parti Reconquête! d’Eric Zemmour.