Thizy-les-Bourgs : Rémi Berthoux (RN) se parachute loin de Vénissieux pour 2026

L'ancien patron du Rassemblement national du Rhône, autrefois implanté dans le Beaujolais, ne sera pas le candidat du parti lepéniste dans la 3e ville de la Métropole de Lyon en 2026.
Rémi Berthoux sera tout de même candidat aux prochaines élections municipales, mais il a choisi un territoire totalement différent. Puisqu'il a annoncé qu'il lancerait prochainement sa campagne à Thizy-les-Bourgs, dans le Beaujolais vert.
Un évènement prévu le 1er septembre, aux côtés du député RN de la circonscription, Jonathan Gery, dont Rémi Berthoux est l'assistant parlementaire.
Le choix de remplacer Vénissieux par Thizy-les-Bourgs est logique à défaut d'être courageux. Car le RN y avait fait 43,50% des voix l'an dernier lors des élections européennes, très loin devant les 12,54% de Renaissance. Puis au premier tour des élections législatives, Jonathan Gery avait glané à Thizy 600 voix de plus que les candidates NFP et LR.
Par ailleurs, les Thizerots ont gardé en mémoire les déboires politiques et judiciaires survenus à la mairie ces dernières années. L'ancien maire Martin Sotton avait été condamné pour avoir passé des soirées alcoolisées avec des mineurs, avant de perdre les élections anticipées qu'il avait convoqué, au profit de Ludovic Cherpin.
Vénissieux c'est mort et enterré, ce sera lfi ou encore coco...Signaler Répondre
Enlève tes œillères! Ce qui s'est passé a Noisy le sec, tu en pense quoi?Signaler Répondre
il avait fait meme pas 9% aux législatives 2022, on lui souhaite la meme "réussite"Signaler Répondre
https://www.archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr/resultats/legislatives-2022/069/06909.php
Vraiment ça commence à gaver tous le monde..on est entrain de couler ,et ils veulent nous faire croire que c’est à cause du voile,etc,que tout va mal!! Stop au bout d’un moment !!Signaler Répondre
voila va t'en, va faire ton alternance a thizi les bains et revient quand tu seras adulteSignaler Répondre
Lui, il s’en balance de ses convictions et par conséquent de celles de son partie. Le principal c’est le fauteuil et un cadre de travail agréable. La politique c’est devenu une entreprise, oú tu cherches juste un salaire et des avantages…..Signaler Répondre
Pour tous les bourricots, quand les candidats ne sont pas trop vieux, ils sont trop jeunes.Signaler Répondre
Tu pourrais nous donner la BONNE tranche d’âge pour pouvoir se présenter à une élection, en argumentant correctement bien sûr ? Outre nous informer, ça montrera à tout le monde comment tu fonctionnes.
Essaie de répondre à la question sans esquiver, et pas à côté, afin de montrer que tu n'es pas une larve qui se débine.
a Vénissieux c'est LFI
même là-bas, c’est mort pour lui!!!Signaler Répondre
il faut se renouveler , le halal et l’islam, ça marche plus!!!!
A Vénissieux c'est peine perdue !Signaler Répondre
Un courageux en sommeSignaler Répondre