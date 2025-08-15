Politique

Thizy-les-Bourgs : Rémi Berthoux (RN) se parachute loin de Vénissieux pour 2026

Après des mois passés à réagir à l'actualité locale et à chercher à s'implanter à Vénissieux, Rémi Berthoux a renoncé.

L'ancien patron du Rassemblement national du Rhône, autrefois implanté dans le Beaujolais, ne sera pas le candidat du parti lepéniste dans la 3e ville de la Métropole de Lyon en 2026.

Rémi Berthoux sera tout de même candidat aux prochaines élections municipales, mais il a choisi un territoire totalement différent. Puisqu'il a annoncé qu'il lancerait prochainement sa campagne à Thizy-les-Bourgs, dans le Beaujolais vert.

Un évènement prévu le 1er septembre, aux côtés du député RN de la circonscription, Jonathan Gery, dont Rémi Berthoux est l'assistant parlementaire.

Le choix de remplacer Vénissieux par Thizy-les-Bourgs est logique à défaut d'être courageux. Car le RN y avait fait 43,50% des voix l'an dernier lors des élections européennes, très loin devant les 12,54% de Renaissance. Puis au premier tour des élections législatives, Jonathan Gery avait glané à Thizy 600 voix de plus que les candidates NFP et LR.

Par ailleurs, les Thizerots ont gardé en mémoire les déboires politiques et judiciaires survenus à la mairie ces dernières années. L'ancien maire Martin Sotton avait été condamné pour avoir passé des soirées alcoolisées avec des mineurs, avant de perdre les élections anticipées qu'il avait convoqué, au profit de Ludovic Cherpin.

16 commentaires
avatar
Ex Précisions le 15/08/2025 à 12:42

Vénissieux c'est mort et enterré, ce sera lfi ou encore coco...

Signaler Répondre
avatar
burkk le 15/08/2025 à 12:34
Vre a écrit le 15/08/2025 à 12h06

Vraiment ça commence à gaver tous le monde..on est entrain de couler ,et ils veulent nous faire croire que c’est à cause du voile,etc,que tout va mal!! Stop au bout d’un moment !!

Enlève tes œillères! Ce qui s'est passé a Noisy le sec, tu en pense quoi?

Signaler Répondre
avatar
pareilss le 15/08/2025 à 12:33
Vrem a écrit le 15/08/2025 à 12h09

Il va sauver la France lui!!! Il a la tete de l’emploi !! Mdrrr

Quand tu vois la tête de delogu et son tatouage, c'est pas mieux!

Signaler Répondre
avatar
unvotetjyv le 15/08/2025 à 12:30

il avait fait meme pas 9% aux législatives 2022, on lui souhaite la meme "réussite"

https://www.archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr/resultats/legislatives-2022/069/06909.php

Signaler Répondre
avatar
Vrem le 15/08/2025 à 12:09
Larbi a écrit le 15/08/2025 à 11h10

même là-bas, c’est mort pour lui!!!
il faut se renouveler , le halal et l’islam, ça marche plus!!!!

Il va sauver la France lui!!! Il a la tete de l’emploi !! Mdrrr

Signaler Répondre
avatar
Vre le 15/08/2025 à 12:06
Larbi a écrit le 15/08/2025 à 11h10

même là-bas, c’est mort pour lui!!!
il faut se renouveler , le halal et l’islam, ça marche plus!!!!

Vraiment ça commence à gaver tous le monde..on est entrain de couler ,et ils veulent nous faire croire que c’est à cause du voile,etc,que tout va mal!! Stop au bout d’un moment !!

Signaler Répondre
avatar
Marc 69290 le 15/08/2025 à 12:04
Tikkko a écrit le 15/08/2025 à 11h25

Lui, il s’en balance de ses convictions et par conséquent de celles de son partie. Le principal c’est le fauteuil et un cadre de travail agréable. La politique c’est devenu une entreprise, oú tu cherches juste un salaire et des avantages…..

Le fric c chic le parti on s en fou

Signaler Répondre
avatar
le gamin le 15/08/2025 à 11:46

voila va t'en, va faire ton alternance a thizi les bains et revient quand tu seras adulte

Signaler Répondre
avatar
Marc 69560 le 15/08/2025 à 11:38
Tikkko a écrit le 15/08/2025 à 11h25

Lui, il s’en balance de ses convictions et par conséquent de celles de son partie. Le principal c’est le fauteuil et un cadre de travail agréable. La politique c’est devenu une entreprise, oú tu cherches juste un salaire et des avantages…..

Exactement ! Les avantages uniquement ambition

Signaler Répondre
avatar
Tikkko le 15/08/2025 à 11:25

Lui, il s’en balance de ses convictions et par conséquent de celles de son partie. Le principal c’est le fauteuil et un cadre de travail agréable. La politique c’est devenu une entreprise, oú tu cherches juste un salaire et des avantages…..

Signaler Répondre
avatar
Juste pour savoir le 15/08/2025 à 11:18
Facho69 a écrit le 15/08/2025 à 11h01

Le RN recrute à la crèche ou quoi ? 😂😂😂

Pour tous les bourricots, quand les candidats ne sont pas trop vieux, ils sont trop jeunes.
Tu pourrais nous donner la BONNE tranche d’âge pour pouvoir se présenter à une élection, en argumentant correctement bien sûr ? Outre nous informer, ça montrera à tout le monde comment tu fonctionnes.
Essaie de répondre à la question sans esquiver, et pas à côté, afin de montrer que tu n'es pas une larve qui se débine.

Signaler Répondre
avatar
bon sens le 15/08/2025 à 11:15
Mdrrrrr a écrit le 15/08/2025 à 10h21

Un courageux en somme

il a raison!
a Vénissieux c'est LFI

Signaler Répondre
avatar
Larbi le 15/08/2025 à 11:10

même là-bas, c’est mort pour lui!!!
il faut se renouveler , le halal et l’islam, ça marche plus!!!!

Signaler Répondre
avatar
Facho69 le 15/08/2025 à 11:01

Le RN recrute à la crèche ou quoi ? 😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
c'est sur le 15/08/2025 à 10:48

A Vénissieux c'est peine perdue !

Signaler Répondre
avatar
Mdrrrrr le 15/08/2025 à 10:21

Un courageux en somme

Signaler Répondre

