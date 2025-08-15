Thizy-les-Bourgs : Rémi Berthoux (RN) se parachute loin de Vénissieux pour 2026

L'ancien patron du Rassemblement national du Rhône, autrefois implanté dans le Beaujolais, ne sera pas le candidat du parti lepéniste dans la 3e ville de la Métropole de Lyon en 2026.

Rémi Berthoux sera tout de même candidat aux prochaines élections municipales, mais il a choisi un territoire totalement différent. Puisqu'il a annoncé qu'il lancerait prochainement sa campagne à Thizy-les-Bourgs, dans le Beaujolais vert.

Un évènement prévu le 1er septembre, aux côtés du député RN de la circonscription, Jonathan Gery, dont Rémi Berthoux est l'assistant parlementaire.

Le choix de remplacer Vénissieux par Thizy-les-Bourgs est logique à défaut d'être courageux. Car le RN y avait fait 43,50% des voix l'an dernier lors des élections européennes, très loin devant les 12,54% de Renaissance. Puis au premier tour des élections législatives, Jonathan Gery avait glané à Thizy 600 voix de plus que les candidates NFP et LR.

Par ailleurs, les Thizerots ont gardé en mémoire les déboires politiques et judiciaires survenus à la mairie ces dernières années. L'ancien maire Martin Sotton avait été condamné pour avoir passé des soirées alcoolisées avec des mineurs, avant de perdre les élections anticipées qu'il avait convoqué, au profit de Ludovic Cherpin.