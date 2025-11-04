"Ils ont fait leurs courses de Noël avant l’heure" : un casse à la voiture-bélier pour voler des vélos près de Lyon

Le ou les malfaiteurs ont visé le magasin Giant City de l'impasse de la Pépinière. Une voiture a été projetée dans la vitrine, permettant aux individus de pénétrer dans le commerce et faire main basse sur 15 vélos électriques, chargés dans un second véhicule. Le butin est estimé à plusieurs milliers d'euros.

"Réveil difficile à 2 h45 cette nuit… Ils ont fait leurs courses de Noël avant l’heure. Un bon nombre de vélos ont disparu. Malgré cela, nous serons ouverts dès demain aux horaires habituels", indiquait Giant City sur ses réseaux sociaux.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les sites de revente vont être scrutés ces prochaines semaines.