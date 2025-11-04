Faits Divers

"Ils ont fait leurs courses de Noël avant l’heure" : un casse à la voiture-bélier pour voler des vélos près de Lyon

"Ils ont fait leurs courses de Noël avant l’heure" : un casse à la voiture-bélier pour voler des vélos près de Lyon - DR

Dans la nuit de samedi à dimanche, un casse à la voiture-bélier s'est produit à Thizy-les-Bourgs.

Le ou les malfaiteurs ont visé le magasin Giant City de l'impasse de la Pépinière. Une voiture a été projetée dans la vitrine, permettant aux individus de pénétrer dans le commerce et faire main basse sur 15 vélos électriques, chargés dans un second véhicule. Le butin est estimé à plusieurs milliers d'euros.

"Réveil difficile à 2 h45 cette nuit… Ils ont fait leurs courses de Noël avant l’heure. Un bon nombre de vélos ont disparu. Malgré cela, nous serons ouverts dès demain aux horaires habituels", indiquait Giant City sur ses réseaux sociaux.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les sites de revente vont être scrutés ces prochaines semaines.

Thizy-les-Bourgs

3 commentaires
johnny le 04/11/2025 à 12:00

A plus de 1000 e le vélo fois 15 pas dure de calculer

Amen le 04/11/2025 à 11:56

Ce qui est certain , c'est qu'ils n'ont pas volé ces vélos pour aller au travail , ça élimine déjà une piste !

Venividivinci le 04/11/2025 à 11:05

Curieux toujours la même société qui est pille ou que soit l agence

On va pas se mentir le 04/11/2025 à 11:02

a 95% :Les voleurs seront sous les verrous pour Noel .
Courrez lapins , courrez !
Vous êtes déjà dans les phares des bleus

