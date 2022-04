"J’ai participé à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool" : le maire de Thizy-les-Bourgs reconnaît et s’excuse

Récemment entendu par les gendarmes de la brigade de recherches de Villefranche-sur-Saône dans une affaire concernant des soirées alcoolisées avec des mineurs, le maire de Thizy-les-Bourgs a tenu à prendre la parole avant le début du conseil municipal.

"Une enquête me visant est en cours et je suis très soucieux du secret de l’enquête, ainsi que du droit à la présomption d’innocence", a tout d’abord déclaré Martin Sotton comme le rapporte le Progrès. L’édile de la commune du Haut-Beaujolais a néanmoins reconnu les faits reprochés. "J’ai participé à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool. Je le regrette fortement et je veux présenter mes excuses pour les mauvais échos que cela a entraînés pour la commune", a-t-il affirmé démentant le "caractère sexuel pendant ces soirées".

Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir de nouveau l’opposition qui a tout simplement quitté la salle du conseil municipal après un échange tendu. De son côté, la majorité pourrait prendre une décision sur la suite du mandat de Martin Sotton.