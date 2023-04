Soirées alcoolisées avec des mineurs : le maire de Thizy devant la justice

Ce lundi a lieu le procès du jeune maire MoDem de Thizy-les-Bourgs, ex-protégé de Michel Mercier, pour provocation directe de mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans à la consommation excessive d’alcool et complicité de conduite d’un véhicule sans permis.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en deux temps, à l’occasion de soirées alcoolisées. Le 25 décembre 2021, l’édile recevait chez lui des mineurs protégés du foyer Les Trois Planches de la commune de Saint-Jean-de-la-Bussière. Il avait alors laissé l’un d’entre eux prendre le volant de son véhicule. Puis le 27 décembre, Martin Sotton s’était rendu au foyer, là encore pour une beuverie avec les jeunes.

Quand l’affaire avait été révélée, le maire avait présenté ses excuses lors d’un conseil municipal, durant lequel il avait dénoncé les rumeurs qui circulaient concernant des jeux à caractère sexuels.

Martin Sotton, 34 ans, aurait dû échapper à ce passage devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône puisque le 1er septembre dernier, après avoir reconnu les faits lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il devait être condamné en catimini. Mais plutôt que d’homologuer sa peine de 4 mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour sa consommation d’alcool, la présidente, convaincue par l’avocate des mineurs qui réclamait une peine d’inéligibilité, avait décidé de ne pas lui faire cette fleur.

Le procès de Martin Sotton débutera à 13h30 ce lundi à Villefranche.