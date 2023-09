Interactions avec des mineurs et paupérisation : à Thizy-les-Bourgs ce dimanche, une élection sous tension

Un maire condamné pour ses interactions des mineurs sous protection judiciaire

Le maire actuel, Martin Sotton, également membre du MoDem du Rhône, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir organisé des soirées alcoolisées avec des mineurs sous protection. Mineurs à qui il a envoyé des textos qui peuvent questionner et qui ont été questionnés devant les tribunaux. Mineurs, qui ont reconduit en voiture le maire chez lui car il était en état d'ivresse.

Malgré sa condamnation, il reste, à en croire le site officiel du parti appartenant à la coalition d'Emmanuel Macron, membre du MoDem, où il s'occupe, ce n'est pas une blague... des jeunes du parti. Mais la présidente du parti sur le Rhône Fouziya Bouzerda m'indique que ce poste serait en réalité de la responsabilité de Madame Estelle Jellad.

La condamnation de l'élu a eu des répercussions financières pour la commune. Les subventions de la Région et du Département du Nouveau Rhône ont été gelées à la suite de cette affaire. Cette situation ne serait débloquée, de sources autorisées, que si l'élu condamné pour ses relations avec des mineurs est défait. Le maire a, du coup, avant que sa condamnation pour inéligibilité prenne effet, lancé des élections municipales partielles.

Une autre liste se lance

Ludovic Cherpin, à la tête d'une liste d'opposition transpartisane, se présente comme une alternative à la situation actuelle. Rassemblant des habitants historiques et des nouveaux résidents, il souhaite, au-delà de la moralisation de la vie publique et du déblocage des subventions, mettre en place un marché couvert le soir, encourager l'implantation de médecins (les tous derniers présents partiront à la retraite dans les 3 ans qui viennent, laissant la commune sans aucun médecin si rien n'est fait) par des bourses d’implantations (un dispositif créé par le gouvernement que n’a pas saisi le Maire sortant, pourtant partie prenante de la majorité présidentielle) et revitaliser la commune où 800 logements restent vacants.

Thizy-les-Bourgs fait face à des défis majeurs : alors que 15% de ses habitants n'ont pas de voiture, il n'y a pas de bus pour relier les différentes parties de la commune. Un comble ! Et le commerce local est en difficulté, les établissements ferment petit à petit.

Le MoDem local n'a pas répondu sur leur soutien au maire sortant malgré mes sollicitations. Renaissance n'a de son côté pas été contacté par l'intéressé. Monsieur Martin Sotton n'a en tous cas pas mis leurs logos sur ses affiches, pratique courante dans cette commune. Il ne les avait pas non plus mises la dernière fois alors qu'il avait soutenu la majorité présidentielle aux sénatoriales suivantes.

Des élus sortants, comme Madame Colette Darphin, sur la liste de Monsieur Sotton en 2020, ont exprimé dans une lettre ouverte leur préoccupation face à la situation actuelle et leur opposition aux manœuvres du maire actuel. Monsieur Michel Mercier, créateur de la commune, ancien ministre d'Emmanuel Macron et membre fondateur du MoDem, n'a pas officiellement pris position, mais beaucoup pensent qu'il soutiendra Monsieur Cherpin pour sortir la commune de cette impasse.

Romain Blachier