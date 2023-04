Après la condamnation du maire de Thizy-les-Bourgs, l'opposition démissionne

Après la condamnation lundi de Martin Sotton pour "provocation directe de mineurs à la consommation excessive d’alcool" et "complicité de conduite d’un véhicule sans permis", quatre élus d'opposition ont quitté le conseil municipal de Thizy-les-Bourgs.

Dans un communiqué, Bénédicte Chirol, Anne Reymbaut, Mohamed Hadjab et Jean-Michel Michelot annoncent renoncer à leur écharpe car ils ne peuvent "attendre la décision de faire appel d'un maire condamné en première instance à la perte de ses droits civils et civiques. Nous espérons que le futur ancien maire aura la décence d'accepter ce jugement et qu'il ne condamnera pas la ville à souffrir plus longtemps d'être sous les feux de l'actualité pour ses frasques inqualifiables".

"Nous comptons sur le civisme et la liberté d’esprit de nos collègues pour éviter de faire durer une situation intenable pour tous, conseillers et habitants, et qui nuit aux intérêts de notre territoire", indiquent également les élus démissionnaires, espérant que tout le conseil municipal de Thizy suivra le mouvement.

Martin Sotton de son côté a refusé d'indiquer s'il ferait ou non appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, à une obligation de soins et à la perte durant un an de ses droits civiques, civils et familiaux.

L'édile MoDem de 34 ans avait organisé une soirée alcoolisée chez lui le 25 décembre 2021 en compagnie de trois mineurs âgés de 14, 15 et 16 ans. Il avait alors laissé l'un des jeunes conduire sa voiture malgré son âge et sa consommation d'alcool. Martin Sotton avait remis ça le lendemain, avec les mêmes personnes mais au foyer Les Trois Planches de Saint-Jean-la-Bussière.

Lors de l'audience au tribunal de Villefranche-sur-Saône, l'ancien protégé de Michel Mercier a reconnu que son comportement "n'était pas approprié".