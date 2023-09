Thizy-les-Bourgs : l'ex-maire renonce à son appel et va perdre son mandat

Après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité d'un an pour avoir passé des soirées alcoolisées avec des mineurs, il avait fait appel et convoqué de nouvelles élections municipales à Thizy-les-Bourgs.

Mais dimanche dernier, l'ancien protégé de Michel Mercier perdait le scrutin de 45 voix, et voyait Ludovic Cherpin l'emporter.

Ce dimanche, alors que les élus se réunissaient pour l'installation du nouveau conseil municipal, Martin Sotton a annoncé au Progrès qu'il renonçait finalement à son appel qui lui permettait de retenter sa chance face aux électeurs.

Le jugement prononcé en première instance sera donc définitif, ce qui va obliger l'élu MoDem à quitter son nouveau mandat de conseiller municipal d'opposition à Thizy. Une manière selon lui de "payer (sa) dette envers la société" après ses écarts avec les jeunes du foyer de Saint-Jean-la-Bussière.

Le soir de sa défaite, Martin Sotton déclarait pourtant sur ses réseaux : "Il n’est pas question pour moi de vous abandonner. D’autres l’ont fait.

Pas moi".