Soirées arrosées avec des mineurs : la justice refuse un accord avec le maire de Thizy qui sera donc jugé

L'élu avait pourtant été convoqué en juin dernier devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour une audience de plaider coupable. Quatre mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans avaient été proposés. Une peine assortie d'une obligation de soins pour la consommation d'alcool, de l'interdiction d'entrer en contact avec les trois mineurs et de paraître au foyer où les trois jeunes sont pris en charge.

Si Martin Sotton a décidé ce jeudi d'accepter cette peine, la justice a finalement refusé de l'homologuer, selon le Progrès. La présidente du tribunal de Villefranche a ainsi estimé que ce dossier devait susciter des débats, "car chaque partie a des choses à dire", précise le quotidien régional. Douche froide pour le maire de Thizy-les-Bourgs qui sera ainsi jugé le 24 avril 2023.

Pour rappel, les faits s'étaient déroulés en décembre 2021 et avaient été révélés par un des adolescents âgé de 16 ans qui réside aux foyers des Trois Planches. Ce dernier avait des vidéos enregistrées sur son téléphone pour prouver ses accusations. Les quelques secondes d’images suffiraient pour voir deux adultes en état d’ivresse avec trois adolescents et de nombreuses bouteilles. Les deux personnes majeures présentes : le maire de Thizy-les-Bourgs, et un veilleur de nuit embauché en intérim pour pallier des absences de personnel aux Trois Planches.

Les adolescents avaient expliqué aux enquêteurs que les deux adultes avaient eu une attitude et des gestes déplacés ainsi que des propos à caractère sexuel, ce qui a été réfuté par les intéressés. Martin Sotton avait aussi été incapable de prendre le volant pour les ramener après les soirées et avait alors laissé les mineurs conduire sa voiture pour rentrer au foyer.

Le maire est poursuivi pour "provocation directe de mineurs à la consommation excessive d’alcool" et "complicité de conduite d’un véhicule sans permis". Il risque jusqu’à 1 an de prison ainsi que 15 000 euros d’amende.