Municipales à Villeurbanne : Marc Fraysse change encore d'avis et pourrait être candidat !

En juin dernier, l'ancien député annonçait renoncer finalement à se présenter comme candidat de la droite aux élections municipales 2026 de Villeurbanne. Le fruit d'une "réflexion approfondie", marqué par un épisode interne qui l'avait bouleversé, à savoir la condamnation en justice d'un proche collaborateur.
Mais l'été a visiblement eu un effet bénéfique sur les ambitions de Marc Fraysse. Car ce lundi, il diffuse via son adresse e-mail le tract d'un mystérieux comité de soutien faisant l'éloge de sa personne.
"Impliqué localement", "à l'écoute des habitants", porteur d'une "vision claire et constructive", Marc Fraysse serait "le candidat qu'il nous faut pour Villeurbanne".
Ce tract distribué et appelant donc l'intéressé à s'opposer au maire PS sortant Cédric Van Styvendael le fera-t-il sortir de sa pré-retraite politique ?
Sur ses réseaux sociaux, l'incompréhension domine chez ses amis, dont beaucoup ne comprennent pas cet éventuel retournement de situation en l'espace de quelques semaines.
La droite ayant pratiquement disparu à Villeurbanne avec les départs de ses figures des années 2010 que sont Emmanuelle Haziza ou Jean-Wilfried Martin, Marc Fraysse semble parti pour tâter le terrain et voir si son nouveau comeback mobilise les militants LR ces prochains jours.
le candidat AULAS
tous plein de fric
le jardinage est salutaire pour eux
76.5 ans le papy, il ne sait plus ce qu'il fait, un coup non un coup oui.Signaler Répondre
Début d'Alzheimer ou c'est vraiment un pourri de la politique ?
Ça y voilà le retour du sourire commercial et publicitaire.Signaler Répondre
Peu importe les adversaires, Villeurbanne sera LFI tant aux municipales qu'aux législatives.Signaler Répondre
Voici un bel exemple de magouilleur , pouvant changer de camp au besoin ( personnel) Cela dure bien depuis 35 ans ... Quel caméléon !Signaler Répondre
Tout tout sauf le PS et LFI !Signaler Répondre
...encore un perdreau de l'annéeSignaler Répondre