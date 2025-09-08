Municipales à Villeurbanne : Marc Fraysse change encore d'avis et pourrait être candidat !

En juin dernier, l'ancien député annonçait renoncer finalement à se présenter comme candidat de la droite aux élections municipales 2026 de Villeurbanne. Le fruit d'une "réflexion approfondie", marqué par un épisode interne qui l'avait bouleversé, à savoir la condamnation en justice d'un proche collaborateur.

Mais l'été a visiblement eu un effet bénéfique sur les ambitions de Marc Fraysse. Car ce lundi, il diffuse via son adresse e-mail le tract d'un mystérieux comité de soutien faisant l'éloge de sa personne.

"Impliqué localement", "à l'écoute des habitants", porteur d'une "vision claire et constructive", Marc Fraysse serait "le candidat qu'il nous faut pour Villeurbanne".

Ce tract distribué et appelant donc l'intéressé à s'opposer au maire PS sortant Cédric Van Styvendael le fera-t-il sortir de sa pré-retraite politique ?

Sur ses réseaux sociaux, l'incompréhension domine chez ses amis, dont beaucoup ne comprennent pas cet éventuel retournement de situation en l'espace de quelques semaines.

La droite ayant pratiquement disparu à Villeurbanne avec les départs de ses figures des années 2010 que sont Emmanuelle Haziza ou Jean-Wilfried Martin, Marc Fraysse semble parti pour tâter le terrain et voir si son nouveau comeback mobilise les militants LR ces prochains jours.