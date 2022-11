Propos racistes à l’Assemblée nationale : condamnation unanime des élus de Lyon

Alors que le député LFI du Val d’Oise Carlos Martens Bilongo s’exprimait sur l’immigration via la Méditerranée, le député RN Grégoire de Fournas a lancé "Qu’ils retournent en Afrique". Sur l’extrait vidéo, on entend plus volontiers "Retourne en Afrique". Difficile donc de déterminer si le parlementaire de la Gironde visait son homologue de la France Insoumise ou bien, comme il l’affirme, plutôt les migrants.

Le bureau de la chambre basse se réunira ce vendredi après-midi pour déterminer "une éventuelle sanction" contre Grégoire de Fournas. Tandis que le Rassemblement national évoque dans un communiqué "une manipulation dégueulasse" de la France insoumise.

A Lyon et dans le Rhône, la condamnation de ces propos racistes est unanime.

"Fachoter contre une personne ou plusieurs, c'est toujours fachoter. (donc ça mérite toujours une sanction). (…) « Retourne en Afrique ?! Mais on est où là ? Plein soutien à Carlos Bilongo face aux propos racistes tenus par un député RN à son égard dans l'hémicycle. Le RN est un parti raciste, xénophobe et dangereux", a indiqué sur les réseaux sociaux la députée EELV Marie-Charlotte Garin.

"Que Grégoire de Fournas ait voulu parler des migrants qui risquent leur vie pour venir en Europe, des bateaux ou de Carlos Bilongo ne change rien au problème. Ses propos sont de toute façon racistes et xénophobes et doivent être rapidement sanctionnés", a réagi Hubert Julien-Laferrière (GE).

Député LFI du Rhône, Gabriel Amard souhaite que "sans attendre l’Assemblée nationale doit prononcer la censure et l’exclusion de ce député qui insulte notre collègue".

Du côté de la majorité présidentielle aussi, ces propos ont choqué. Thomas Rudigoz estime que l’Assemblée nationale "doit le (le député RN) sanctionner avec la plus grande fermeté et l’exclure, le racisme n’a pas sa place dans le coeur de la démocratie française".

"Ces propos sont honteux et indignes de notre pays. Mais ils sont à l’image de ce qu’est réellement le RN : un FN en cravate, ni plus ni moins. Solidarité avec mon collègue Carlos Bilongo", a poursuivi Sarah Tanzilli.

Pour Anne Brugnera, "le racisme est un délit. Ces mots n’ont pas leur place dans notre démocratie. Une sanction de notre institution est nécessaire".

Au sein de la majorité à la Métropole de Lyon, le vice-président Renaud Payre évoque le "déshonneur d’un représentant de la nation. Les propos racistes sont interdits par la loi. Ils doivent être punis. C’est une ligne rouge qui a été franchie cet après-midi à l’Assemblée Nationale".

Son collègue écologiste Philippe Guelpa-Bonaro énumère le "racisme assumé, xénophobie revendiquée. Indignité totale. J'espère que ce député raciste sera exclu de l’Assemblée nationale. Le RN donne à voir son vrai visage".

Les adjoints du maire de Lyon Mohamed Chihi et Valentin Lungenstrass de leur côté évoquent respectivement "le racisme décomplexé de l'extrême-droite contre lequel nous lutterons toujours" et "Voter pour l'extrême-droite RN, c'est voter et cautionner des racistes, des xénophobes, des homophobes, etc."

Pour Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde à Lyon, "les conseils de Marine Le Pen sont pourtant clairs au RN 'tenez-vous, faut pas qu’on montre trop ouvertement qu’on est raciste'. Puis sur 89 députés, forcément y en a qui craque. Qu’on dégage tous ces fachos de merde".