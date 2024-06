Région Auvergne-Rhône-Alpes : Christophe Boudot de retour dans le groupe RN

Ce mardi, Andréa Kotarac, président du groupe RN à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le retour de Christophe Boudot.

L'ancien secrétaire départemental du FN, qui fut également conseiller municipal de Lyon et conseiller métropolitain, avait soutenu Eric Zemmour à la présidentielle 2022 et avait choisi de siéger dans un groupe fraîchement créé, LIS (Libertés Identité Souveraineté). Avec Agnès Marion et Antoine Melliès, restés fidèles à Reconquête!, il faisait partie de ces Lyonnais soupçonnés d'être trop proches de Marion Maréchal pour être loyaux envers Marine Le Pen.

"Notre pays est dans une situation tellement grave que nous ne pouvons pas prendre le risque de la dispersion de nos énergies. L'unité autour du Rassemblement national apparaît comme une nécessité. (...) Le groupe et son président se félicitent de ce ralliement qui permet de porter encore plus haut la voix du Rassemblement national au conseil régional", réagit Andrea Kotarac, qui compte sur "l'expérience de chef d'entreprise" de Christophe Boudot.