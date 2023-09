Lyon : le groupe socialiste de la Région demande à Laurent Wauquiez d’aider les Restos du Cœur

Dans un communiqué, la conseillère régionale et son groupe estiment que la Région Auvergne-Rhône-Alpes "ne peut reste sourde à cet appel à l’aide et doit, dès à présent, mobiliser des fonds afin de permettre aux associations d’aide alimentaire du territoire de distribuer des repas à toutes les personnes qui en ont besoin".

La présidente du groupe Socialiste, Ecologiste, et Démocrate rappelle que la Région "a su se montrer réactive sur de précédents dossiers et répondre à l’urgence" et espère ainsi "qu’il en sera de même cette fois-ci". Elle demande ensuite à ce que "les Restos du Cœur ainsi que les associations d’aide alimentaire que la Région accompagne fassent l’objet d’une aide exceptionnelle lors de la commission permanente du 12 septembre prochain".

Pour rappel, le président de l’association des Restos du Cœur Patrice Douret craint que l’association ne mette la clé sous la porte dans les trois prochaines années à venir.