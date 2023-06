Pierre Obrecht : "La mixité sociale, tout le monde en parle mais personne n'en veut vraiment"

Secrétaire de l'association No Ghetto, Pierre Obrecht lutte pour que la Métropole de Lyon fasse de la mixité sociale dans les collèges une priorité. "Il est possible pour une collectivité de changer la sectorisation pour éviter la ségrégation sociale", juge-t-il.

Mais pour l'ex-collaborateur parlementaire, "depuis trois ans, on n'a rien vu venir". "La majorité métropolitaine a des discours qui varient selon les groupes. Mais pour l'instant, pas de retour précis qui nous permettrait de penser que cette question sera prise en compte pendant ce mandat", poursuit-il.

"Ca fait peur aux familles. La mixité sociale, tout le monde en parle mais personne n'en veut vraiment. Est-il nécessaire d'engager cette politique à deux ans des élections métropolitaines ?", s'interroge Pierre Obrecht quant aux tergiversations des écologistes.

"On a des générations entières qui vivent dans des bulles cognitives et qui sont assignées à des quartiers, que ce soit le 6e arrondissement ou Vaulx-en-Velin. Elles apprennent et travaillent dans un entre-soi mortifère", juge-t-il, militant pour "faire en sorte que les collégiens fassent l'expérience de l'altérité".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Table ronde sur la mixité sociale

01:04 Position de la Métropole

05:13 Changer la loi

06:19 Classes internationales

07:20 Secteur privé