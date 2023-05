Najat Vallaud-Belkacem lance une plateforme de streaming "inclusive"

"Inclusiv TV", lancée mardi par Najat Vallaud-Belkacem et deux associés, s'insère sur le marché très concurrentiel des sites de streaming en France. L'actuelle élue de la Région Auvergne-Rhône-Alpes compte sensibiliser les abonnés de sa plateforme aux enjeux de l'inclusivité et de la représentation des minorités à travers films, séries et documentaires. Tout cela, moyennant 6,99 euros par mois.

Un concept voué à l’échec ?

Un tarif de souscription qui n'a rien d'inhabituel pour les services de streaming vidéo. Seul hic, Inclusiv TV ne brille pas par le foisonnement de son catalogue pour le moment alors que les géants du streaming Netflix et Amazon Prime Video proposent plusieurs milliers de programmes pour le même tarif mensuel.

Le jour de son lancement, le site de Najat Vallaud-Belkacem ne proposerait, selon nos confrères de Marianne, qu'une cinquantaine de programmes et seules deux nouveautés compléteront le catalogue chaque semaine. Côté contenu, France.tv Slash propose déjà des contenus sensibilisant les jeunes aux thématiques du genre et de la discrimination.

Difficile donc, de prédire à Inclusiv.tv un avenir plus radieux qu’à Salto, le service de streaming détenu par TF1, M6 et France TV, qui a mis la clé sous la porte en mars.

Inclusiv.tv, un outil militant et métapolitique

“Il faut réfléchir à tous les canaux utiles pour faire passer un message, un message sur la société dans laquelle on vit. J’ai l’impression que tous les discours, les récits du populisme voyagent très facilement alors que les récits du contraire du populisme et du contraire du repli sur soi, c’est-à-dire notre capacité à vivre bien, ensemble, ils naviguent beaucoup moins facilement.”, déclare l’élue dans une vidéo explicative publiée sur Facebook.

“C’est ça que j’avais envie de concentrer dans cette plateforme, dans cette chaîne. Inclusiv.tv, c’est fait pour inspirer. C’est fait pour inspirer ceux qui se sentent différents, c’est fait pour inspirer ceux qui voudraient accueillir mieux cette différence.”, ajoute la fondatrice de la plateforme.

Un service de divertissement qui serait aussi un outil militant, donc, mais au service de quoi, ou plutôt, de qui ? La première chose que l’internaute curieux aperçoit en consultant le site, en témoigne l’illustration de cet article, est un extrait vidéo de Najat Vallaud-Belkacem sur scène. S’ensuit un rapide défilé de plusieurs images génériques (et libres de droit) mettant en scène des minorités.

L’élue semble vouloir se faire la part belle sur son nouveau site puisque, en plus d’apparaître en première page, Najat Vallaud-Belkacem est également présente au sein de plusieurs des contenus proposés, en qualité d’intervieweuse.

Dans les premières heures suivant le lancement officiel d’Inclusiv.tv, nos confrères de Marianne ont notamment relaté que les icônes de réseaux sociaux ne renvoyaient pas sur les comptes Facebook, Twitter ou Instagram fraîchement créés pour la plateforme, mais bien sur les comptes personnels de l’élue.