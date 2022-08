Pénurie de chauffeurs de transports scolaires : Najat Vallaud-Belkacem demande à Laurent Wauquiez d'agir au plus vite

Depuis quelques jours, la crainte d'un blocage des transports scolaires se fait de plus en plus forte. La faute à une pénurie historique de chauffeurs. Selon la Fédération nationale des transports de voyageurs, 8000 postes sont à pourvoir en France pour assurer les différentes navettes jusqu'aux établissements scolaires.

Pour Najat Vallaud-Belkacem et son groupe à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la collectivité peut et doit agir. Dans un communiqué, l'élue socialiste rappelle que la Région Occitanie a recruté récemment 550 chauffeurs en organisant des portes ouvertes puis en finançant la formation des candidats retenus.

"Pendant ce temps, Laurent Wauquiez n'a rien fait", dénonce Najat Vallaud-Belkacem, qui évoque 1000 postes vacants en Auvergne-Rhône-Alpes, le plus haut taux de France.

"Le transport scolaire est parfois la seule solution pour assurer la continuité de la scolarité de nombreux élèves, en évitant les cadences infernales. C'est une démarche d'égalité des territoires. Il est urgent d'agir ! (...) Lancer une campagne de recrutement massive de chauffeurs de car et de personnels techniques pour la rentrée prochaine est une volonté politique. Nous demandons à Laurent Wauquiez de cesser d'ignorer la question et de se montrer à la hauteur de l'enjeu pour nos territoires et pour les élèves de notre région", conclut l'ancienne ministre de l'Education.