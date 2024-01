Tellement de Cahuzac, si peu de De Gaulle

Mais les années et siècles passent, et ce fut de moins en moins vrai.

Les chefs étaient en première ligne du temps de Vercingétorix, mourrant écartelés le sourire aux lèvres.

Du temps de Bonaparte, toujours sur le champ de bataille mais à l'arrière avec une longue vue écrivant des lettres d'amour teintées de réprobations à Joséphine qui l'aime moins donc qui ne l'a jamais aimé, puis aujourd'hui nos Macron enfermés dans un bunker, profitant de la chaleur humide de ses WC japonais.

Les politiques aujourd'hui nous pissent dessus en nous expliquant que c'est une fine pluie hivernale.

On peut se retrouver aujourd'hui avec un ministre de l'Intérieur poursuivi pour viol, de la Justice pour prise illégal d'intérêt, du Travail pour favoritisme...

Mais notre nouvelle championne est la ministre des Sports et de l'Education qui couvre les violences sexuelles dans le sport, qui se gavait comme dirigeante de la FFT, qui ment comme un arracheur de dents sur les budgets ou les abscences fantasmées des instituteurs, qui conchie le public et prône le séparatisme à travers les classes en non mixité.

Le président LR Eric Ciotti, qui réclame le service militaire et autres SNU, tout en ayant réussi à l'esquiver.

Pas mieux sur notre Métropole, où le maire de Saint-Fons trouve fabuleux les collèges ghettos mais pas pour sa famille.

Les élus de droite comme de gauche qui contournent la carte scolaire, c'est clairement la majorité.

Les élus communistes qui parlent de redistributions des richesses et qui sont soit poursuivis à Vénissieux, soit condamnés à Givors pour des prises illégales d'intérêt.

Pourquoi se gêner ?

Les électeurs préfèreront toujours un doux mensonge plutot qu'une dure réalité.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux