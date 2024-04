Autopartage à Lyon : Zity, c'est fini !

Aux côtés des Yea! et des Bluely, c'est désormais Zity qui renonce à proposer des véhicules électriques aux Lyonnais.

La filiale du groupe Renault cesse toute activité entre Rhône et Saône ce mardi soir, après deux années d'exploitation jugées décevantes malgré 15 000 usagers revendiqués. Les coûts engendrés, notamment par les dégradations, auraient refroidi l'opérateur, qui avait également arrêté les frais à Paris le 15 janvier dernier.

Les 125 véhicules de la flotte lyonnaise vont désormais être récupérés pour être envoyés dans les villes européennes où Zity opère toujours.

Qu'en-est-il des soldes des packs malins achetés et non consommés ? Au 30 avril, "ils seront remboursées sur la carte bancaire associée au compte utilisateur. Vous pourrez néanmoins utiliser le bonus jusqu’à leur date d’expiration dans les villes de Madrid et Milan", prévient Zity sur son site Internet.

Leo&Go, Citiz LPA et Drivalia sont donc les derniers survivants de l'autopartage à Lyon. La Métropole et les écologistes comptent énormément sur ce système pour favoriser l'abandon de la voiture personnelle. En décembre dernier, la collectivité avait annoncé la création à venir d'un nouveau service public à l'échelle métropolitaine, avec le déploiement de 3600 véhicules à l'horizon 2030. Seul couac au tableau, la nécessité de prendre et redéposer la voiture en station.