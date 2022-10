Les vols avec violence en baisse dans le Rhône selon Gérald Darmanin

Selon Gérald Darmanin, le nombre des vols avec violences a baissé de 22,70 % en septembre, par rapport à septembre 2021. Le chiffre est néanmoins une moyenne, "dans les 20 départements qui concentrent 75 % de la délinquance du pays", dont le Rhône, selon le ministre de l'Intérieur qui salue "l’action résolue des policiers et gendarmes". Dans notre département, la baisse a même atteint les -37% en une année. D’après Le Figaro, ces "vols violences" sur la voie publique étaient en hausse de façon constance depuis quatre ans.

Sur la même période, les violences dans les transports ont aussi baissé de -23,07% dans ces départements particulièrement touchés par la délinquance. Dans le Rhône, la baisse est là encore particulièrement forte : -51% entre septembre 2021 et le même mois cette année.

De quoi contraster avec un rapport rendu public par le ministère de l’Intérieur en mi-septembre. Il affirmait alors qu’entre 2020 et 2021 Lyon et Villeurbanne avaient connu une explosion des vols et violences dans les transports en commun. Ils avaient respectivement augmenté de +45 % et de +53 % en une année. Des chiffres là-encore à considérer avec précaution puisqu’en 2020 la France avait passé de longs mois en confinement à cause de la pandémie de Covid-19.