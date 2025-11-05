Gérald Darmanin attendu à Lyon pour un déplacement de deux jours consacré à la justice

Cette visite doit s'articuler autour d'une série de rencontres et de visites institutionnelles autour des acteurs de la justice lyonnaise.

Le ministre de la Justice débutera sa visite jeudi matin au tribunal judiciaire de Lyon, où il assistera à l’inauguration du Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ). Ce guichet unique, destiné à simplifier les démarches des citoyens et à mieux orienter les justiciables, s’inscrit dans la politique de modernisation de l’accès au droit engagée par le ministère.

Gérald Darmanin visitera également l’espace victime, avant un temps d’échanges avec les autorités judiciaires locales.

Dans l’après-midi, le garde des Sceaux se rendra à la cour d’appel de Lyon dans le 5e arrondissement pour échanger avec les magistrats et les agents des deux juridictions.

Le lendemain, vendredi, Gérald Darmanin poursuivra son déplacement par une réunion au siège de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, avant de rencontrer la Chambre interdépartementale des notaires du Rhône. Ces deux séquences, organisées à huis clos, seront consacrées aux échanges avec les représentants des professions du droit sur les enjeux d’organisation judiciaire et de réforme des métiers juridiques.