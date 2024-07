Délinquance à Lyon : une baisse des faits de 12,6%

LyonMag s'est procuré le bilan des six premiers mois de 2024, comparés à ceux de 2023. Ils confirment les révélations d'Actu.fr, qui évoquait une baisse des faits de 12,6%.

Dans la capitale des Gaules, les cambriolages ont fortement diminué (-14,6%), tout comme les dégradations et incendies (-37,3%) et les vols à la roulotte (-13,6%). Les violences volontaires (-7,4%), les vols avec violence (-7,5%) et les vols de véhicule (-7%) sont aussi en recul.

Le phénomène du vol à la tire est toutefois en plein boom, avec une hausse de 12,7% à Lyon.

Dans la Métropole de Lyon, le nombre de vols avec violences a baissé de 9%. Le nombre de violences aux personnes dans les transports en commun a chuté de 12%. Les voyants sont aussi au vert pour les violences intra-familiales (-10%), les cambriolages (-8%) et le vol de véhicules (-16,8%).

Les chiffres en hausse concernent le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles dressées (+17%) et le nombre de trafiquants interpellés grâce notamment aux opérations Place Nette (+5%).

Enfin, à l'échelle du Rhône, ce sont les cambriolages qui augmentent (+3%). Là encore, la plupart des indicateurs reculent, notamment les violences intra-familiales (-6%).

"A Lyon et partout dans le Rhône, la délinquance recule fortement depuis le début de l’année. C’est le résultat d’un engagement résolu sur le terrain des policiers et des gendarmes pour lutter contre toutes les formes de criminalité", a commenté la préfecture du Rhône, satisfaite de ce bilan des six premiers mois de 2024.