Délinquance dans le Rhône : des chiffres alarmants pour 2024

Le ministère de l'Intérieur a publié son bilan annuel de la délinquance et les chiffres pour le département du Rhône reste préoccupant.

Le constat est sans appel : en matière de violences, le nombre d’homicides a une nouvelle fois explosé en 2024 avec une hausse de 42 % par rapport à 2023 (27 recensés au total). Le Rhône reste l’un des départements les plus touchés, derrière la Haute-Savoie (30 homicides, +233 %) mais devant l’Isère (20 homicides). Les tentatives d’homicide sont également en forte progression avec une augmentation de 35 %, même si le département s’en sort mieux que d’autres en Auvergne-Rhône-Alpes. Les coups et blessures volontaires ont quant à eux baissé de 2,4 % avec 9 431 victimes recensées.

En matière d'évolution des vols et d'atteintes aux biens, le Rhône enregistre une hausse significative. Les vols d’accessoires sur véhicules augmentent de 20,4 % par rapport à 2023, et les vols dans les véhicules progressent de 4 %. Le département affiche un taux de vols dans les véhicules plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les cambriolages de logements et les escroqueries sont aussi en forte augmentation.

Concernant les taux de criminalité, le Rhône se distingue par des niveaux bien supérieurs à ceux du reste du pays dans certain domaine. Le département enregistre un taux de vols dans les véhicules plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Les vols d’accessoires sur véhicules ainsi que les vols de véhicules restent aussi largement au-dessus de la moyenne. Les cambriolages de logements et les escroqueries connaissent une forte progression, plaçant le Rhône parmi les départements les plus touchés.

Concernant le trafic de stupéfiants, bien que le nombre d'infractions ait baissé de 4,4 %, les mis en cause recensés (1 754) restent bien au-dessus des moyennes nationale et régionale.

En étant le département le plus peuplé et le plus urbanisé d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône est naturellement aussi celui qui affiche les plus hauts taux de criminalité.