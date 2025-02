Délinquance dans le Rhône : "Pour les OQTF ? Je n’ai aucun état d’âme", assure Fabienne Buccio

Interrogée par Le Figaro, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a livré des chiffres préoccupants sur la délinquance en 2024. Le nombre d'homicides a bondi de 42,1 % en un an, tandis que les tentatives d'homicide ont augmenté de 32,1 %. "Sur les trafics, on a mis un coup de pied dans la fourmilière, qui a perturbé la fourmilière et on va continuer de la perturber", affirme-t-elle. Selon la préfète, la moitié des homicides sont liés au trafic de drogue.

Les actions menées contre les points de deal ont conduit au démantèlement de vingt sites en 2024. Les amendes pour usage de stupéfiants ont progressé de 13,2 %. Dans la lignée des propos de Nelson Bouard (directeur de la DIPN) dans une interview accordée à LyonMag, Fabienne Buccio insiste sur la responsabilité des consommateurs. "Consommer de la drogue n’est pas anodin. Ça alimente les trafics, ça cause des morts, ça entraîne des gamins dans une délinquance dont ils ne se sortiront plus. C’est ça acheter un joint. Ça banalise la consommation de drogue, et c’est très grave", allègue la préfète.

Concernant la présence des forces de l’ordre, la préfète souligne : "Nos policiers et gendarmes sont plus sur le terrain et font plus." Les infractions révélées par l’action des services ont ainsi augmenté de 11 %. Depuis novembre, le dépôt de plainte en ligne pour les atteintes aux biens est possible, une mesure qui pourrait à terme faire grimper les chiffres.

Sur la question des obligations de quitter le territoire français (OQTF), Fabienne Buccio se montre intransigeante : "Quand une personne étrangère est en prison, je n’ai aucun état d'âme, elle n’a rien à faire sur le sol français en sortant." Les étrangers représentent 57 % des mis en cause pour les délits sur la voie publique et 30 % de la délinquance générale dans le département, un chiffre en hausse par rapport à l’an passé. Néanmoins en 2024 seul 18 % des OQTF étaient exécutées dans le département...