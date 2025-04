OQTF éloignés hors de l’Hexagone : une majorité de Français valide l’idée de Laurent Wauquiez

Un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD révèle que 61 % des Français sont favorables à l’enfermement des étrangers dangereux sous OQTF dans un centre de rétention situé loin de la France métropolitaine, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une idée récemment défendue par Laurent Wauquiez, ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré les critiques de Manuel Valls (ministre des outre-mer) ou Marine Le Pen, qui dénoncent une logique de relégation coloniale, la proposition de l’élu altiligérien semble bien résonner dans l’opinion.

L’idée d’éloigner les personnes sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un territoire ultramarin, en dehors de l’espace Schengen, est majoritairement soutenue, notamment chez les jeunes : 79 % des 18-24 ans y sont favorables selon le même sondage.

Le soutien est plus marqué chez les Français de catégories populaires (70 %) que chez les CSP+ (56 %), et plus fort à droite : 86 % des sympathisants du RN et 68 % des Républicains valident la proposition. À gauche, l’idée est plus contestée : 62 % des proches de LFI y sont opposés, comme 58 % des sympathisants de la majorité présidentielle.

Cette enquête d’opinion pourrait conforter Laurent Wauquiez dans sa stratégie de rupture, à quelques semaines de l’élection du président des Républicains, où il se pose en figure de fermeté face à Bruno Retailleau.