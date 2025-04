OQTF : après les propos polémiques de Laurent Wauquiez, Saint-Pierre-et-Miquelon contre-attaque avec humour

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez, qui avait suggéré d’installer un centre de rétention pour étrangers sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Collectivité territoriale a répliqué avec une campagne de communication aussi malicieuse que bien pensée.

Publiée sur les réseaux sociaux, elle détourne le sigle "OQTF", non plus comme "Obligation de Quitter le Territoire Français", mais comme autant de promesses d’une vie meilleure.

"On Quitte Tout Facilement", peut-on lire sur les visuels, vantant un archipel où "les habitants laissent leur porte ouverte", où "le stress n’a pas de visa", et où "chaque jour est une promesse de bonheur" malgré les 146 jours annuels de pluie et de neige.

Autres détournements assumés : "On vient en Quête de Tranquillité Familiale", soulignant la proximité des services publics et les petites classes, ou encore "Ouvriers Qualifiés pour Travailler dans le Froid", une allusion à un taux de chômage très faible.

La publication fait suite au tollé provoqué par les propos de l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd’hui candidat à la tête des Républicains.

"Ici, nous sommes fiers de nos îles et de notre qualité de vie", rappelle la Collectivité territoriale, invitant les internautes à imaginer d’autres déclinaisons positives du sigle.