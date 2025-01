Lyon : un mathématicien condamné pour une série de vols à la Part-Dieu

Lundi, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à un an de prison, dont six mois en semi-liberté, pour plusieurs vols à l’étalage perpétrés entre mai et décembre dans des magasins de vêtements et de parfums situés dans le centre commercial de la Part-Dieu (3e arrondissement).

Le prévenu, en situation irrégulière depuis la fin de son visa étudiant en 2021, était sous le coup obtenu une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Dans l’impossibilité de régulariser sa situation, il vivait de petits boulots et de cours particuliers. Cependant, selon les faits présentés à l’audience, il s’est progressivement tourné vers le vol pour subvenir à ses besoins.

Au printemps, il aurait commencé à s’approprier des vêtements sans payer, avant de récidiver en fin d’année en ciblant cette fois des parfums, précise le Progrès. Ces larcins, commis à cinq reprises, ont conduit à son interpellation et à sa comparution devant la justice.

L'homme de 29 ans a ainsi été condamné à un an de prison. La peine prononcée par le tribunal combine semi-liberté et sursis probatoire, une mesure qui, selon les juges, pourrait lui permettre de mieux envisager l’avenir malgré une situation personnelle complexe.