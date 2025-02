"Sans consommateur, il n’y a pas de trafic de drogue" : à Lyon, le directeur de la police dresse un bilan de 2024

Qu'est-ce que la création de la DIPN a changé concrètement ?

Nelson Bouard : Concrètement, ça a changé beaucoup de choses. Pas forcément aux yeux du public, et tant mieux, mais surtout en interne. L’organisation de la police nationale dans le département s’est simplifiée. Les structures d’encadrement et d’état-major ont été unifiées, avec une direction unique qui permet de raccourcir les circuits de coordination des services. Autrement dit, il est plus simple et plus rapide de mobiliser toutes les spécialités de la police nationale sur une même action, dans un quartier ou sur une thématique.

Les circuits de coordination et de circulation d’informations étant raccourcis, nous gagnons du temps, de l’énergie et des moyens, ce qui nous rend plus efficaces sur le terrain. Ce système s’avère aussi bénéfique pour les enquêtes, avec un interlocuteur unique pour le parquet et la justice.

La lutte contre le trafic de stupéfiants est-elle une priorité à Lyon ?

C’est évidemment l’une de nos priorités. Les commissariats et leurs services locaux de police judiciaire sont très investis chaque jour dans la lutte contre les points de deal. Mais au-dessus, on sait très bien qu’il y a des gérants de points de deal, il y a des réseaux qui les tiennent, il y a de la grande criminalité qui fait fonctionner ces points de deal et puis, il y a des réseaux d'importation de ces stupéfiants.

Les opérations « place nette » ont-elles été un succès à Lyon ?

Il y a eu cinq opérations « place nette » conduite par la police nationale dans le Rhône, aboutissant à 148 interpellations, dont une sur dix s’est conclue par un placement en détention. Ces opérations vont perdurer parce que dans des instructions assez récentes, le ministre de l'Intérieur a souligné l'efficacité de ce dispositif.

Nos autorités le disent, mais nous policiers le savons malheureusement aussi très bien : ce sont tous les petits consommateurs occasionnels, qui pensent que ce n'est pas grand-chose que d'aller chercher leurs petits produits de consommation hebdomadaire, qui font en réalité vivre tous ces réseaux criminels, du petit délinquant qui pourrit la vie des habitants d'un quartier, à la grande, voir très grande, criminalité qui organise des homicides, importe de la drogue depuis l'étranger, essaie parfois de corrompre des personnes, menacent ou blanchissent de l'argent.

Donc le consommateur, il est le point de départ de tout ça. Sans consommateur, il n’y a pas de trafic de drogue. Et sans trafic de drogue, il n’y a pas tous les délits et les crimes qui en découlent.

"L’uberisation" du trafic de stupéfiants complique-t-elle le travail de la police ?

Les opérations « place nette » portaient, en effet, sur des trafics de stupéfiants qui trouvaient leur place sur la voie publique : pieds d'immeuble, entrées, coins de rue. Mais le trafic est global et la revente prend plusieurs formes. La livraison de stupéfiants, observée depuis plus de dix ans, est aujourd'hui très courante, notamment sur l'agglomération lyonnaise. Elle implique deux catégories de délinquants : ceux qui gèrent des points de deal, diversifiant leurs ventes face aux actions de la BAC, BST, GSP et des brigades des stupéfiants ; et une deuxième catégorie, invisible à la population, qui opère via des réseaux sociaux et des canaux cryptés, avec des contacts éphémères et des livraisons quotidiennes. Ces réseaux, sous surveillance, ont conduit à plusieurs démantèlements.

La livraison se fait en scooter ou en véhicule, ces derniers étant de plus en plus utilisés. On observe deux types d'intermédiaires souvent exploités, notamment des jeunes en situation irrégulière, tandis que les têtes de réseau restent dans l'ombre pour limiter les risques. La difficulté à recruter des revendeurs pousse les trafiquants à recourir à une main-d'œuvre plus docile et moins coûteuse. Nous constatons, en effet, une augmentation de personnes en situation irrégulière se livrant à ce type d'activité, surtout sur les livraisons et les points de deal sur la voie publique. Ce n’est pas exponentiel, mais c'est une tendance en progression et aujourd'hui, assez visible.

L’augmentation des braquages dans l’agglomération lyonnaise ces derniers mois, est-elle liée aux moyens mis en place contre le trafic de stupéfiants ?

Il reste, dans l'agglomération lyonnaise, des équipes qui pratiquent encore le braquage comme on l'a plus connu partout ailleurs en France dans les années 80, 90, jusqu'au début des années 2000. C'est un phénomène qui a presque disparu, mais qui certes revient de manière récurrente encore sur la région avec un milieu du banditisme lyonnais qui continue à pratiquer ce type de criminalité.

Mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, il n’y a pas de lien direct avec le trafic de stupéfiants, car ces délits relèvent différentes criminalités. On observe cependant l’émergence d’une délinquance financière plus astucieuse, avec des escroqueries, du blanchiment et des montages plus complexes, mais pas assez complexes pour qu'on ne les voit pas (sourire). Cette délinquance attire d’anciens trafiquants, qui y voient une activité plus rentable et moins risquée.

Quel bilan tirez-vous de l’année 2024 et quelles sont les priorités pour 2025 ?

2024 a été une année exceptionnelle. La délinquance a fortement baissé dans plusieurs catégories, tandis que l’activité de la police a doublé en trois ans. Nos saisies de stupéfiants et d’avoirs criminels ont battu des records, avec près de 6 tonnes de cannabis saisies, un peu moins de 20 millions d’euros confisqués.

Il y a certaines formes de criminalité qui ont repris un peu de regains sur le troisième trimestre 2024 : nous serons donc attentifs au cambriolage, au vol avec violence, aux violences faites aux femmes, toujours au trafic de stupéfiants, évidemment, à la lutte contre l'immigration irrégulière et aux formes de délinquance qu'elle peut générer. Cette réforme de la police nationale a mûri au cours d'un an, et doit encore continuer à mûrir. La mise en musique de tous ces instruments qui nous servent à protéger les Français, sera de plus en plus harmonieuse, c'est ça qui est important.

Cette interview, réalisée en fin d’année 2024, avait été publiée dans notre numéro 208, disponible en kiosque début janvier 2025.