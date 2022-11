A Lyon, le préfet du Rhône entend boucler 2022 avec une baisse de la délinquance

A cette occasion, il a évoqué quelques chiffres sur la délinquance qui ont évolué dans le bon sens au cours des derniers mois.

La délinquance diminue à Lyon, si l’on en croit le préfet du Rhône Pascal Mailhos. Ainsi, en octobre et de novembre 2022 par rapport aux deux mêmes mois en 2021, les chiffres sont saisissants. Les vols avec violence ont diminué de 30% et les violences dans les transports en commun ont été divisé par deux.

Mais ce n’est pas tout. Le nombre de véhicules saisis pour des cas de rodéos urbains est en hausse de 40% avec un total de 130 véhicules à deux roues. Le nombre de trafiquants arrêtés est également en hausse de 30%, tout comme les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) concernant les consommateurs de drogues, qui elles, ont augmenté de 70%, soit 1000 AFD délivrées en deux mois. Ces évolutions positives concernent "l’ensemble de la circonscription" précise Pascal Mailhos.

Les chiffres ne sont pas tous aussi bon, notamment concernant les violences intra-familiales et les cambriolages qui, eux, stagnent. Le préfet explique que pour les cambriolages, la présence des forces de l’ordre sur la voie publique ne suffit pas. Il faut une "action conjointe" de l’ensemble des acteurs. Le représentant de l’Etat évoque notamment certains oublis sur les fermetures de portes et fenêtres qui peuvent être la cause de vols, ou encore qu’il est parfois nécessaire de renforcer la sécurité de ces entrées prisées par les cambrioleurs.

Ces résultats dans l’ensemble très positifs sont notamment le fruit de l’implication des forces de l’ordre sur la voie publique, rappelle le préfet. "Tous les chiffres montrent que cette présence continue, répétée, pour à la fois rassurer les honnêtes gens, et inquiéter les malfaiteurs, paie" note-t-il.

Concernant les évènements de grandes ampleurs qui arrivent, notamment la Coupe Du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024, Pascal Mailhos et ses équipes "préparent" le terrain de manière à assurer "une délinquance minimale et une sécurisation maximale".

T.B.