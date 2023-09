Renforts policiers promis par Gérald Darmanin : Grégory Doucet attaque Beauvau en justice

Interrogé lors du point presse avant le conseil municipal du jeudi 28 septembre, Grégory Doucet a pu aborder ce mercredi après midi sa décision de saisir la justice pour avoir des réponses du ministère de l’Intérieur et de Gérald Darmanin. Ces derniers auraient refusé la requête du maire de Lyon, qui demandait à avoir accès aux documents administratifs concernant les effectifs de police nationale et les statistiques de la délinquance à Lyon.

En réponse à ce refus communiqué le 30 avril dernier, Grégory Doucet a décidé d’introduire une requête contre le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Paris le 8 septembre, afin d’annuler ce refus et recevoir ce qu’il convoitait. Le maire s’explique : "La sécurité est ma priorité, on veut une police visible et de proximité et on besoin d’avoir accès à ces données. Il est naturel que je demande au nom des Lyonnais les preuves de l’augmentation de ces effectifs. J’ai écrit au ministre, sans réponse : donc j’ai saisi la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs, ndlr), et le ministère devra nous communiquer les chiffres", a-t-il expliqué.

Loin d’être grands amis, Grégory Doucet et Gérald Darmanin se livrent une bataille médiatique qui s’apparente à un dialogue de sourds. Ce n’est pas la première fois que l’édile demande le nombre de ces effectifs et à l’inverse, le ministre de l’Intérieur lui avait reproché le refus d’installer de nouvelles caméras de vidéoprotection et de donner davantage de responsabilités à ses équipes concernant le stockage des images de surveillance.

"La transparence, c’est la condition de la confiance et de la crédibilité", a répété à deux reprises Grégory Doucet ce mercredi après-midi, qui justifie son souhait de récupérer ces documents "après le constat d’un déficit" : "j’en ai besoin pour déterminer si nous avons les moyens de faire face aux phénomènes de délinquance", a-t-il conclu.

De son côté Gérald Darmanin s’était défendu et assurait un bilan très positif avec l’arrivée de 560 policiers et gendarmes dans l’agglomération lyonnaise depuis trois ans, à laquelle est assortie l’arrivée de 35 policiers supplémentaires pour le mois de septembre.

T.J.