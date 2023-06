Est-Lyonnais : un exercice "attentat" prévu mardi 27 juin au Groupama Stadium

La Préfecture du Rhône organisera un exercice de sécurité civile aux abords du Groupama Stadium afin de tester le "nouveau système d'alerte et d'information par diffusion cellulaire" FR-Alert. Un scénario "attentat" sera déployé et les personnes présentes dans les communes de Décines, Meyzieu et Chassieu disposant d'un téléphone mobile recevront une notification d'alerte par SMS ainsi qu'un signal sonore spécifique.

"Chaque année, de nombreux exercices de sécurité civile sont organsiés sous l'autorité de la préfète du Rhône pour garantir la sécurité des sites sensibles", explique un communiqué préfectoral. "Appelé FR-Alert, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l'informer des comportements à adopter pour se protéger", précise la Préfecture, qui assure que les personnes qui auront reçu un SMS "n'auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l'abri à adopter".

Un dispositif qui pourrait faire la différence en cas d'urgence lors de la Coupe du Monde de rugby. En effet, plusieurs matchs sont programmés à Lyon au Parc OL en septembre et au début du mois d'octobre.

Pour rappel, la Préfecture rappelait également le 26 mai dernier son intention “d’assurer la sécurité et le bon déroulé des festivités, (...) avant, pendant, et après” la compétition, en rendant la police plus visible sur le terrain, notamment aux abords des transports en commun.