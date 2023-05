Auvergne-Rhône-Alpes : inspection de près de 300 sites industriels, les 3/4 sont non-conformes

Ce sont 296 établissements qui ont été inspectés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et des directions départementales de la protection des populations (DDPP) à la demande de la préfète de la région Fabienne Buccio.

Dans le but de prévenir des risques d’accidents et de pollution, cette campagne s’est portée sur plusieurs points. Tout d’abord, l’inspection a été faite sur la conformité des dispositifs de rétention qui doivent être installés sous les stockages de produits chimiques susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux. Plus précisément, ce sont le dimensionnement, l’étanchéité, la gestion des obturateurs ou encore les opérations d’entretien des rétentions qui ont été inspectés.

Ensuite, au tour de la conformité de l’étiquetage des produits chimiques dangereux, la rédaction de consignes de sécurité et d’intervention, la tenue d’un inventaire actualisé et la disponibilité et la prise en compte des informations présentes dans les fiches de données de sécurité d’être passés au peigne fin.

Trois mois pour se mettre aux normes

Dans un communiqué de presse, la préfecture a publié ce mercredi les résultats de cette campagne de contrôle. Des non-conformités liées à l’un des points évoqués précédemment ont été relevées sur 216 établissements soit 73% de l’ensemble des sites qui ont été inspectés. Dans une mesure plus sévère, les préfets de départements ont pris des arrêtés de mise en demeure pour 13 sites industriels pour qu’ils se conforment aux dispositions réglementaires dans un délai de trois mois. Cela se justifie selon la préfecture par "le risque avéré de pollution en cas d’écoulement, notamment du fait de l’absence de dispositifs de rétention". La liste des 13 établissements n’a pas été communiqué par les services de l’Etat.

Dans la plupart des cas, le problème est majoritairement environnemental et les non-conformités concernent des prescriptions visant à prévenir la pollution par les produits dangereux versés accidentellement. S’il s’agit parfois d’une simple mauvaise répartition des contenants de produits chimiques, il s’agit aussi dans d’autres cas d’une absence totale de système de rétention pour certains stockages.

Malgré tout, deux tiers des établissements inspectés sont conformes sur l’étanchéité de l’ensemble du dispositif et les trois quarts des exploitants respectent les règles d’étiquetage et de gestion des incompatibilités.