Lyon : la nouvelle préfète à la sécurité face à "beaucoup d’enjeux"

Le poste était vacant depuis le début du mois d’août avec le départ d’Ivan Bouchier qui a rejoint le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. C’est ainsi que Juliette Bossart-Trignat, jusque-là sous-préfète en Meurthe-et-Moselle, avant de devenir directrice des ressources humaines au sein du secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police de Paris, le remplace.

Lors de cette cérémonie d’installation qui a eu lieu au cimetière de Loyasse dans le 5e arrondissement de Lyon, la nouvelle préfète déléguée ainsi que Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont déposé une gerbe au monument aux morts de la police nationale : "C’est un acte symbolique toujours important de rendre hommage à ceux qui se sont dévoués pour notre pays."

De son côté, Juliette Bossart-Trignat s’est dite "très honorée de cette nomination" et a évoqué les principaux défis auxquels elle va désormais devoir se confronter : "Beaucoup d’enjeux s’offrent à moi, l’organisation de la Coupe du Monde de rugby et l’échéance des Jeux Olympiques, l’agglomération confrontée à de lourds enjeux, du trafic de délinquance et de stupéfiants." Cependant, il lui faut maintenant "rencontrer les élus et forces de l’ordre pour travailler avec eux pour répondre à leurs problématiques". Ceci dans une pleine période de canicule où l’alerte rouge pourrait être annoncée dans la région, ce qui ne faciliterait pas sa prise de fonctions.