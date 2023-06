Lyon : Grégory Doucet interdit la tenue d’une conférence d’un prédicateur rigoriste islamiste 

Ce dimanche devait se tenir une conférence durant laquelle Vincent Souleymane devait évoquer l’identité musulmane au Centre Islamique Tawhid dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Dans un communiqué commun, la préfète du Rhône Fabienne Buccio et le maire de Lyon Grégory Doucet ont indiqué que Vincent Souleymane "est un prédicateur salafo-frériste connu pour sa haine anti-juifs et des mouvements de la défense des droits des femmes ou LGBT. Il tient des propos pouvant être interprétés comme un appel à la haine des homosexuels, d’Israël, des dirigeants juifs comme arabes". La préfète du Rhône et le maire de Lyon "dénoncent fermement ces propos et comportements contraires aux valeurs de la République".

A la vue des "nombreuses réactions médiatiques ou sur les réseaux sociaux de la part de militants d’extrême-droite mettent en évidence un risque de débordement et de violences aux abords du lieu de la conférence", continue le communiqué.

Grâce à des informations transmises par le Ministère de l’Intérieur et par la préfecture, le risque de trouble à l’ordre public et les atteintes aux principes républicains sont bien "caractérisés", Grégory Doucet a donc décidé, à la demande de la préfecture, d’interdire la conférence de Vincent Souleymane.