Logement social : des sanctions plus fortes pour les communes en retard dans le Rhône ?

Après avoir annoncé au club de la presse qu'elle comptait forcer les communes en retard en termes de construction de logements sociaux, Fabienne Buccio précise davantage son propos dans un communiqué.

La représentante de l'Etat indique ainsi que les sanctions contre certaines communes seront majorées. Pour rappel, des maires de l'agglomération lyonnaise préféraient payer des amendes plutôt que de se plier à la loi SRU qui les oblige à avoir 25% de logements sociaux sur leur territoire. Et donc potentiellement froisser une partie de leur électorat qui voit le logement social d'un très mauvais oeil.

Mais comme révélé il y a une semaine, Fabienne Buccio ne veut pas simplement frapper les mairies au porte-monnaie, elle souhaite avant tout que les programmes de logements sociaux voient le jour et se multiplient. Ce sont au total neuf communes, dont l'identité n'a pas filtré, qui pourraient voir la préfète leur reprendre les compétences en matière d'autorisation d'urbanisme.

Des discussions sont encore ouvertes entre les maires et la préfecture du Rhône, dans le but de trouver un accord avant que les sanctions ne soient prises. Selon nos informations, le premier coup de semonce a permis de réveiller des édiles jusqu'à présent peu concernés par les injonctions préfectorales.

Pour rappel, les deux communes de la Métropole de Lyon les plus carencées sont Charly (4,29% de logements sociaux au 1er janvier 2019) et Saint-Didier-au-mont-d'Or (6,15%). On peut légitimement imaginer qu'elles sont les premières à se retrouver dans le viseur de Fabienne Buccio.