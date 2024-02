Logement social : le maire de Lyon "tend la main" à Gabriel Attal pour "préserver la loi SRU"

Mais en annonçant l’intégration au fameux taux de logements sociaux imposé aux communes du logement intermédiaire dévolu aux classes moyennes "hautes", le pensionnaire de Matignon a touché un point sensible.

Ce jeudi, 21 maires de grandes villes françaises écrivent donc à Gabriel Attal pour "exprimer (leur) très forte inquiétude".

Parmi eux, Grégory Doucet le maire écologiste de Lyon. Mais aussi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Cédric Van Styvendael, l'édile socialiste de Villeurbanne.

"La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de 2000 n’a pas encore pleinement produit les fruits attendus. La lutte contre les fractures sociales et géographiques, dans une France déjà pleinement urbanisée, est un combat qui s’inscrit dans le temps long et pour lequel des efforts massifs doivent être continuellement déployés. Pour autant, "casser le thermomètre" n’est pas la bonne solution. Aujourd’hui, la classe moyenne est éligible au logement social. Pour autant, elle n’y a pas accès car notre difficulté principale réside dans l’obtention au prix soutenable des fonciers nécessaires à la production de ces nouveaux logements", indiquent les maires dans leur courrier adressé au Premier ministre.

Pour eux, avant de penser à soulager certaines mairies, "la production de logements sociaux et très sociaux est une priorité, à l’heure où la crise sociale s’aggrave, où les difficultés de paiement de loyers se multiplient et où le nombre de personnes sans domicile dans nos rues augmente".

Une réunion de travail est donc proposée pour évoquer plusieurs solutions tels que la suppression de la Réduction du loyer de solidarité (RLS), l'utilisation du foncier de l'Etat pour construire des logements sociaux ou encore la nomination d'un ministre du logement pour avoir un interlocuteur.

De son côté, Grégory Doucet a annoncé "tendre la main au Premier ministre pour faire du logement une priorité nationale. Trop de français subissent encore le mal-logement dans notre pays. La collaboration des élus locaux et du gouvernement est impérative pour améliorer leur quotidien".