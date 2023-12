Fête des Lumières 2023 à Lyon : le dispositif de sécurité renforcé

Cet évènement qui rassemble chaque année des millions de spectateurs incite à la plus haute vigilance.

A partir de jeudi 7 décembre jusqu’au dimanche 10, la Ville de Lyon présentera 32 œuvres sur 29 sites répartis dans 7 arrondissements.

Pour rappel, le plan Vigipirate de la ville est placé au niveau d’urgence attentat depuis la mort du professeur d’Arras le 13 octobre dernier.

La préfète déléguée à la défense et à la sécurité, Juliette Bossart-Trignat, a ainsi évoqué la mise en place d’un dispositif de lutte anti-terroriste prévu pour répondre à la menace.

Pour ce faire, des unités de force locales qui pourront réagir immédiatement en cas d’imprévus seront présentes sur les 3 périmètres de sécurité principal. Ces derniers comprennent la Presqu’ile, les pentes de la Croix-Rousse incluant le 5-ème arrondissement et la Basilique de Fourvière, puis le Parc de la tête d’Or et le parc Sergent Blandan.

La fermeture des périmètres se fera à 18h le jeudi, vendredi et samedi et 17h le dimanche. Le périmètre du parc Sergent Blandan fermera à 16h30 tous les jours.

A chaque point d’entrée, des policiers filtreront le public avec fouilles des sacs, palpations et s’il le faut contrôle d’identité.

Un dispositif anti-bélier sera mis en place pour protéger les spectateurs de potentielles intrusions de véhicules.

Au total plus de 500 policiers nationaux, 400 agents de sécurité, 220 policiers municipaux, 100 agents d’accueil, 70 agents de surveillance publiques seront mobilisés.

Renforcé par des brigades cynophiles, des démineurs, une brigade anti-drone qui brouillera les appareils, et des militaires de l’opération sentinelle qui assureront la sécurité des ponts et effectueront des patrouilles dans les périmètres.

Le RAID sera également en alerte et particulièrement mobilisé pour l’occasion.

Concernant les transports en commun, Sytral et Keolis se mobilisent et mettent en place 550 agents de sécurité.

Il y aura 13 postes de secours dans les périmètres.

Une équipe NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique sera aussi en place.

Tous les acteurs mobilisés pour ce week-end ont pour mission d’interagir en temps réel grâce à leurs postes de commandement avancée.

A noter que la vente d’alcool sur la voie publique sera interdite ainsi que les survols en drones, les chiens de catégorie 1 et 2 et la détention d’objets dangereux comme les objets en verre, les mortiers…

Juliette Bossart-Trignat appelle au bon sens des futurs spectateurs : "En venant avec le minimum d’affaire possible pour permettre les vérifications et d’une manière générale faciliter les contrôles des forces de sécurité. On les invite également à prendre les transports en commun, à faire preuve de patience aux points de contrôle, et d’écouter des consignes".

Le dispositif de sécurité est monté en gamme cette année grâce aux recherches de détection d’explosif, la démultiplication d’équipes cynophiles et l’augmentation du nombre d’agents sur l’ensemble des secteurs.

L.B