Fête des Lumières à Lyon : découvrez les premières illuminations (PHOTOS)

C’est une habitude que prennent beaucoup de Lyonnais : profiter des derniers réglages des artistes de la Fête des Lumières pour assister aux illuminations alors que l’évènement n’a pas encore commencé. Une façon d’éviter la foule attendue…

Il y avait en effet du monde ce mercredi soir dans les rues de Lyon pour découvrir certaines œuvres de cette édition 2023 de la Fête des Lumières. Si les journalistes étaient conviés à cette soirée de répétitions, les curieux étaient également au rendez-vous en cette veille du coup d’envoi de l’évènement qui devrait réunir sur quatre jours près de 2 millions de visiteurs.

L’occasion de se faire une première idée de ce nouveau cru de la Fête des Lumières. Ce sont cette année 32 œuvres qui sont réparties sur 29 sites de 7 arrondissements de la ville. "Un évènement gratuit, populaire, ouvert à toutes et à tous avec cette année des nouveautés et des orientations", a tenu à préciser ce mercredi soir le maire Grégory Doucet à l’entrée du parc de la Tête d’Or.

Le poumon vert de Lyon devrait d’ailleurs sans surprise être l’un des sites les plus plébiscités de cette nouvelle en raison de la qualité, de la beauté et de la poésie des œuvres proposées. Mention spéciale pour "Geysers" de Jérôme Donna sans oublier Léon, le dragon, présent sur le lac, à l’occasion des Lumignons du Cœur. L’animal ne manquera pas de charmer les petits et les grands avec son récit de la légende du trésor du parc de la Tête d’Or.

D’autres sculptures devraient interpeller le public ; la "Rose Family" du chanteur Philippe Katerine. "Je dessine depuis que je suis tout petit. Ces personnages viennent de mes ateliers de pâte à modeler avec mes enfants pendant le confinement", a expliqué l’artiste dont on entend également les chansons au rythme des lumières.

#FDL2023 Philippe Katerine présente son œuvre Rose Family installée au parc de la Tête d'Or à l'occasion de la Fête des Lumières #Lyon 👇 pic.twitter.com/fPyNGuT2By — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2023

L’une des nouveautés de cette édition 2023 est l’arrivée de la Fête des Lumières dans deux nouveaux quartiers : les Etats-Unis dans le 8e arrondissement et la Duchère dans le 9e arrondissement. L’œuvre "Le soleil de la Duchère" a notamment été réalisée avec l’aide de 400 habitants du quartier.

#FDL2023 Pour la première fois, la Fête des Lumières s'invite dans le quartier de la Duchère à #Lyon avec une œuvre à laquelle ont participé 400 habitants du quartier 👇 pic.twitter.com/Zds9rstlLL — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2023

Du côté de la Presqu’île, la place des Terreaux faisait déjà le plein ce mercredi soir à l’occasion de la répétition de "Cellulo/d" mêlant des œuvres cinématographiques à l’intelligence artificielle sur la musique Motion de Rone. Une œuvre réussie qui change complètement du karaoké géant des tableaux du musée des Beaux-Arts de l’année dernière.

#FDL2023 La très attendue place des Terreaux #Lyon accueille l'œuvre Cellulo/d avec au bout des œuvres cinématographiques métamorphosées par l'intelligence artificielle 👇 pic.twitter.com/t8u2lr2gUp — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2023

La façade de la cathédrale Saint-Jean offre également un spectacle électrisant ayant trouvé des applaudissements lors de cette répétition générale. "C’est quand même assez particulier", a-t-on entendu parmi les curieux du soir.

#FDL2023 La façade de la cathédrale Saint-Jean #Lyon prend vie sous les yeux de plusieurs dizaines de curieux présents sur place 👇 pic.twitter.com/JNKo2D4IRG — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2023

Les visiteurs jugeront par eux-mêmes… Tout comme l’œuvre "Ceux du fleuve", beaucoup plus colorée et rêveuse, installée sur la colline de Fourvière. Le spectacle est d’ailleurs accessible aux personnes malentendantes ou sourdes et malvoyantes grâce à des casques audio et des gilets vibrants permettant de faire ressentir l’émotion de l’illumination.

#FDL2023 L'œuvre "Ceux du fleuve" est à découvrir sur la colline de Fourvière #Lyon, une œuvre accessible à tous les publics avec à disposition des casques audio et des gilets vibrants pour les personnes sourdes ou malvoyantes 👇 pic.twitter.com/kwQViRFvmN — Lyon Mag (@lyonmag) December 6, 2023

Les premiers coups de cœur et les surprises de cette édition 2023 de la Fête des Lumières sont bien là. Le show commence officiellement ce jeudi soir à 19h.

A.D.