Fête des Lumières à Lyon : le périmètre de sécurité et les accès pour les visiteurs dévoilés

Quatre soirées sont au programme de cette édition 2023 de la Fête des Lumières qui se déroulera du 7 au 10 décembre avec une trentaine d’œuvres lumineuses à découvrir aux quatre coins de Lyon. La plupart se trouvant en Presqu’île, un périmètre sera comme d’habitude mis en place. Il a d’ailleurs été dévoilé ce vendredi matin par les organisateurs.

Ce périmètre sera interdit à la circulation automobile, aux deux-roues motorisés, aux vélos et aux trottinettes pendant les 4 jours de l’évènement de 17h à minuit les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre, et le dimanche 10 décembre de 16h à 23h. "Les riverains pourront passer les points de contrôle avec un vélo en présentant un justificatif de domicile", est-il précisé. A noter que la circulation sera possible pour les services d’urgence (pompiers et SAMU).

Concernant le stationnement des véhicules, il sera interdit entre 12h et minuit pendant les 4 jours de la Fête des Lumières, dans les rues reliant les principales œuvres : rue Edouard Herriot, rue Paul Chenavard, rue de Brest, rue Gasparin, rue Emile Zola, rue des Archers, rue Childebert et rue Jean de Tournes (de la place des Jacobins à la rue de la République), rue Jean Fabre, rue du Président Carnot. "Des panneaux sont installés 72h avant la manifestation dans ces rues", ajoutent les organisateurs.

Les parkings Terreaux, Célestins, Bellecour, Saint-Antoine, Saint-Jean, Tupin Central Park et Grôlée seront fermés les 7 et 8 décembre de 18h à minuit et les 9 et 10 décembre de 17h à 23h. La sortie des véhicules sera néanmoins possible dans les parkings LPA Antonin Poncet, LPA Bourse, LPA Hôtel de Ville, LPA République et LPA Saint-Georges.

Les piétons pourront accéder au périmètre par une quarantaine de points d’entrée répartis tous les 100m sur la Presqu’île. Les sorties seront possibles sur l’ensemble du périmètre. A noter également la fermeture des passerelles du Palais de Justice, de l’Homme de la Roche, Saint-Vincent et Paul Couturier les soirs de l’évènement.

Les transports en commun seront aussi renforcés durant la Fête des Lumières. Le dispositif est à retrouver ici