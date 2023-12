Julien Pavillard : "Créer une émotion collective chez les gens avec la Fête des Lumières"

Ce jeudi démarre l'édition 2023 de la Fête des Lumières à Lyon. Julien Pavillard, directeur artistique de l'évènement, a évidemment "hâte de montrer au public des oeuvres très différentes les unes des autres, en vidéos, en lumières". Son objectif : "Créer une émotion collective chez les gens".

"La sécurité est la première chose à laquelle on pense" poursuit-il, rappelant que les plans Orsec et Vigipirate obligent l'instauration de périmètres imposés.



Quid de la consommation électrique ? Avec les LED, la Fête des Lumières ne consomme finalement plus trop : "C'est plus écolo d'aller à la Fête des Lumières que de regarder la TV, et ça procure un sentiment d'énergie agréable en participant à des spectacles communs".

Nouveauté cette année : il y aura une illumination à la Duchère. "On a besoin des grands spectacles. Mais en même temps, il faut faire participer la population", justifie Julien Pavillard, qui dit travailler en autonomie : "Grégory Doucet fait confiance à nos équipes, il voit les projets à la fin".

Et d'évoquer aussi la place de l'intelligence artificielle. Pour le coordinateur de la Fête des Lumières, "le propos de l'artiste prime avant tout".

00:00 La Fête est prête ?

00:38 Le contexte

01:21 Feuille de route des écologistes

02:13 Consommation électrique

04:09 Moins de grands spectacles ?

05:17 Qui décide ?

06:00 Place de l'intelligence artificielle

08:43 A l'intérieur au Théâtre des Célestins

09:57 Artistes russes

10:44 Rôle des parcs

12:19 Et en 2024 ?