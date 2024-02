Bilan de la sécurité à Lyon en 2023 : du mieux sur les cambriolages, les violences sexuelles explosent 

Grâce à la mobilisation de moyens très importants et le déclenchement de deux opérations "place nette", par la Police nationale, et une opération "Tempête" par la Gendarmerie nationale, des résultats intéressants ont été obtenus", jugent les services de l’Etat qui reviennent sur l’année 2023. Dans le détail, le nombre de trafiquants de drogue interpellés a augmenté de 15 % pour atteindre "1 500 individus et 26 points de deal ont été démantelés". "Les tentatives de réinstallation de ces derniers font l’objet d’une attention permanente", précise Fabienne Buccio la préfète du Rhône qui met en avant "près 800 opérations de harcèlement et de pilonnage des trafics sur l’ensemble du territoire".

Les consommateurs de drogue sont aussi dans le collimateur, avec "près de 6 200 amendes forfaitaires délictuelles délivrées en 2023". Un chiffre très loin des plus de 18 000 prunes à 200 euros ont été distribuées aux acheteurs des Bouches-du-Rhône l’année passée.

Dans les transports en commun, le nombre de vols avec violences avec ou sans arme est en baisse de 21 % en 2023, "soit 800 faits en moins", précise Fabienne Buccio qui met en avant "le résultat notamment d’une présence accrue et visible des forces de sécurité intérieure sur la voie publique grâce à une multiplication des patrouilles". Par ailleurs, le nombre de victimes de violences dans les transports en commun a baissé de 28 %, soit 400 faits en moins en 2023.

Toujours d’après les chiffres de la préfecture du Rhône, "le nombre de cambriolages dans les logements, les commerces ou les entreprises baisse de 20 % en 2023, soit 1900 cambriolages en moins. Les vols d’accessoires et les vols dans les véhicules baissent respectivement de 4,5 % et de 1 %". Mais dans le même temps, les vols de véhicules augmentent de 4 %.

L’un des points noirs du département reste encore et toujours les violences intrafamiliales et les violences sexuelles "L’augmentation des violences sexuelles (20%) et des violences intrafamiliales (+6,5%) s’inscrit dans une tendance observée depuis plusieurs années, sur l’ensemble du territoire national, qui s’explique principalement par une libération de la parole et donc un dépôt de plainte plus systématiquement", juge la préfecture. Pour continuer à permettre aux femmes de parler, la préfète du Rhône table sur la poursuite de "la formation systématiquement des forces de l’ordre pour l’accueil des victimes", et compte "poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des victimes notamment par le recrutement d’intervenants sociaux en commissariat et en brigade".

Enfin, sur le sujet toujours aussi bouillant des délinquants étrangers, la préfecture indique que "près de 1000 étrangers présentant des risques de trouble à l’ordre public" ont été expulsés en 2023. De plus, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, "sur près de 2200 individus éloignés, environ 1000 (+25 %) avaient été expulsés depuis un centre de rétention administrative ou à la sortie de la prison parce qu’ils représentaient un risque de trouble à l’ordre public". Comme l’avait demandé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, "et en application de la récente loi immigration", les éloignements des étrangers délinquants "ont vocation à être plus nombreux en 2024" prévient Fabienne Buccio.