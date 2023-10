Attentat de Bruxelles : les réactions des élus à Lyon

Un homme qui circulait à scooter a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles faisant au moins deux personnes de nationalité suédoises et un blessé grave. Le tireur, un tunisien en situation irrégulière, est toujours recherché ce mardi matin, alors qu’il a diffusé en ligne une revendication au nom de l’Etat islamique.

Dans la soirée, quelques élus lyonnais ont réagi via leurs réseaux sociaux. "L'horreur frappe de nouveau. Au nom des lyonnais, j'adresse nos pensées aux victimes et à leurs proches pour ce nouvel attentat terroriste. Soutien aux forces de secours et de sécurité mobilisées. De tout cœur avec Bruxelles", assure le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Le maire du 2e arrondissement de la capitale des Gaules, Pierre Oliver, affirme aussi son "soutien aux belges face à cette attaque", évoquant un nouvel acte du terrorisme islamiste. "Nos pensées vont aux familles des victimes", conclut l’élu.

