Pierre Oliver : "36 personnes au cabinet du maire de Lyon, seulement 15 au ministère de l'Intérieur"

En tant que maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a bien accueilli le scénario choisi par la Métropole pour réaménager les quais Tilsitt et Maréchal Joffre (1 voie automobile, 1 voie bus, 1 piste cyclable). L'édile LR se dit "agréablement surpris parce que ça fait 4 ans que les écologistes refusent de nous écouter, refusent le bon sens" et trouve le scénario "plutôt encourageant car le stationnement est maintenu".

Pierre Oliver revient aussi sur le rapport de la chambre régionale des comptes sur les chargés de mission de la Ville de Lyon. "Le cabinet du maire comporte 36 personnes, celui du ministre de l'Intérieur, c'est 15 personnes", rappelle le patron de la droite lyonnaise. "Le chargé de mission de Valentin Lungenstrass faisait la Une des journaux pour promouvoir les pistes cyclables faites par son adjoint.

J'espère que la Ville va se conformer et enfin respecter les règles", poursuit-il.

Et de conclure sur le sujet le plus sensible du conseil municipal de jeudi dernier : l'acquisition de nouveaux locaux pour les groupes politiques pour améliorer l'accessibilité PMR. "Depuis le début du mandat, on nous promet un plan d'investissements significatif pour rendre accessible un certain nombre de bâtiments de Lyon. Des équipements publics qui reçoivent des jeunes ne sont pas accessibles. On se rend compte que ça va tout de suite plus vite pour loger les groupes politiques. Les groupes sont favorisés au détriment des écoles, c'est un choix. (...) Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à un projet qui est une gabegie financière qu'on est forcément validiste ou raciste", termine Pierre Oliver.

00:00 Aménagements quai Tilsitt

02:25 Rapport sur les chargés de mission de la Ville de Lyon

04:14 Places du LOU et de l'OL

05:51 Acquisition de nouveaux locaux pour les groupes politiques

07:53 Subvention du Musée des Confluences

09:32 Fabrice Pannekoucke

10:56 Passion pour l'Europe de l'Est