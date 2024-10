Lyon : Pierre Oliver devient conseiller spécial au ministère de l'Intérieur

La mission de conseiller spécial auprès du ministre délégué à la Sécurité du quotidien Nicolas Daragon a été confiée à Pierre Oliver.

Le patron de la droite lyonnaise intègre donc le cabinet du ministre à Beauvau et travaillera notamment sur l'extension des pouvoirs des maires et de la police municipale.

"J'ai une expertise sur la police municipale et la sécurité quotidienne sur lesquelles je travaille en tant qu'élu local et opposant. Le ministère veut reconnecter avec le local, avec des personnes expérimentés et disponibles immédiatement", nous déclare Pierre Oliver.

Si sa nomination doit encore être officialisée lors de la prochaine publication du Journal officiel, il a fait son premier déplacement ce jeudi aux côtés de Nicolas Daragon à Mions. Les deux hommes se connaissent bien, pour être élus ensemble à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quid de Lyon et de sa mairie du 2e ? "Je serai 5 jours sur 7 à Lyon", rétorque Pierre Oliver, qui va donc conserver tous ses mandats, tout en faisant des allers-retours avec Paris. "Si je suis désigné comme conseiller spécial, c'est parce que je suis là au quotidien pour mes habitants", conclut-il, en guise de réponse à ceux qui pourraient douter de son implication locale ces prochains mois.

Il est à parier que l'élu LR sera pris à partie par ses adversaires écologistes lorsque ces derniers auront besoin d'interpeller le ministère de l'Intérieur de Bruno Retailleau. Cela n'a pas loupé avec cette sortie de l'adjoint Valentin Lungenstrass, élu d'opposition au sein du conseil du 2e arrondissement : "Cher Pierre, au lieu de bosser le fond des dossiers, tu passes ton temps à communiquer, tu assumes désormais ton désintérêt pour Lyon en partant à Beauvau et à la Région. Les souris vont danser dans ton propre camp, il est temps de l'alternance pour notre 2ème arrondissement !"

Reste à savoir qui durera le plus longtemps entre sa mission de conseiller spécial et le gouvernement de Michel Barnier.