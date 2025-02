Lyon : un motard de la police municipale blessé après un refus d'obtempérer

Mardi 18 février, aux alentours de 16h, plusieurs scooters de type T-Max circulaient à vive allure rue Paul Cazeneuve en direction du boulevard des États-Unis. Des motards de la police municipale ont alerté leurs collègues du Groupe Opérationnel Mobile (GOM), qui ont repéré l’un des deux-roues rue Professeur Beauvisage. Le conducteur, qui ne portait pas de casque, a refusé d’obtempérer avant d’être intercepté.

Lors de l’intervention, un motard de l’UMC a été projeté au sol. Blessé au dos, il a été transporté à l’hôpital et s’est vu prescrire cinq jours d’ITT. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.

Cet accident met en lumière un problème qui perdure, pointé par Bertrand Debeaux, secrétaire FO du syndicat lyonnais de la police municipale : "Les motards sont toujours en attente d’équipements de sécurité, si ça peut paraître anodin, en cas d’accident ça peut réellement faire la différence entre la vie et la mort."

Le syndicaliste interpelle une nouvelle fois la municipalité sur la reconnaissance de ces derniers : "On voit tous les jours dans la presse que les policiers municipaux sont très utilisés par le maire de Lyon, on attend ainsi avec impatience de voir Laurent Bosetti qui gère le dossier du régime indemnitaire de la police municipale et qui nous a promis une rencontre au premier trimestre 2025."