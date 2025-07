LFI veut désarmer la police municipale et supprimer les caméras : une sortie "scandaleuse et irresponsable" pour François-Noël Buffet

Interrogée dimanche 6 juillet sur BFMTV, Mathilde Panot (LFI) a affirmé que "La police municipale n'avait pas besoin d'être armée."

Et d’ajouter qu'en en cas d’élection d’un maire LFI sur une commune, "nous désarmerons la police Municipale de notre ville si elle est armée."

Sur la question de la vidéosurveillance, elle a poursuivi : "Je ne suis pas favorable à ce qu’on mette des caméras de surveillance partout, qui n’ont jamais prouvé leur utilité."

À la question de savoir s’il y aurait un plan de retrait des caméras dans les villes LFI, la députée a répondu sans détours : "Oui !"

Une sortie immédiatement critiquée par des élus d'oppositions dont François-Noël Buffet. "C'est tout à fait scandaleux, irresponsable et par ailleurs complètement faux," affirme l'ancien maire d'Oullins.

Il défend l’efficacité des caméras de vidéosurveillance : "Les caméras ont montré leur efficacité en termes d’élucidation des délits ou des crimes avec plus de 30 % de taux d’augmentation."

Pour le ministre, les déclarations de Mathilde Panot sont motivées par l’idéologie : "C’est vraiment ne pas se rendre compte de la réalité et c’est faire de la polémique pour faire de la polémique."

Concernant l’armement des policiers municipaux, l'ancien, il appelle à la nuance : "C’est à la discrétion des maires. Il est vrai que dans les grandes communes, les maires ont besoin d’armer leur police municipale, et ils le font. Dans des plus petites communes, ils n’en ont pas besoin et ils ne le font pas. Il ne faut pas faire une sorte de jardin à la française, c’est en fonction des situations, du territoire et de la volonté du maire. On n'a pas besoin d’être à 100%, ce qui compte, c'est l’efficacité."